CCL 三雄齊噴！台光電午盤鎖漲停、聯茂逼近亮燈、台燿走高逾5%

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

CCL族群4日盤中火力全開，資金再度回流AI與高階網通材料鏈。以午盤附近來看，台光電（2383）股價已亮燈漲停、鎖在2,040元，聯茂（6213）盤中衝到117.5元、漲幅逾9%接近亮燈，台燿（6274）也走高至534元、漲幅約5%多；三檔同步放量上攻，成為盤面焦點。

市場近期聚焦的核心仍是「規格升級帶動用量與單價」。隨CSP擴大ASIC伺服器部署、AI伺服器規格持續拉高，再加上800G以上交換器需求放大，帶動銅箔基板往更高階材料演進，從M7推進至M8甚至M9，同步推升產品組合與獲利想像空間。

就個股基本面來看，台光電受惠AI伺服器與高階網通拉貨、加上漲價效應挹注，市場對其2026年營運延續成長看法偏正向；雖然台光電在部分CSP的下一世代ASIC伺服器供應地位可能出現變化，但若在其他關鍵客戶下一代平台率先導入更高階材料，仍可望延續成長動能。

聯茂方面，其營收表現受惠漲價效應，並看好2026年隨AI伺服器及高階伺服器升級放量，帶動全年營運表現。至於台燿，法人近期也將焦點放在高速交換器與AI伺服器推動的高階材料升級，以及後續產能開出對營收貢獻的速度。

CCL三雄今日同步強勢，反映市場對AI伺服器與高速網通「長單能見度」的期待；後續關鍵在於CSP拉貨強度是否延續、800G與1.6T升級是否加速，以及原料成本變動下各家轉嫁能力與毛利率表現。

