塑化、鋼鐵、電纜都漲了 原物料漲價行情還會持續嗎？

台股4日開低，盤中由黑翻紅，上漲逾百點，電子股漲勢集中在光電股、PCB、低軌衛星族群，傳產部份則多數都上漲，以塑化、玻陶漲勢最強，南亞（1303）盤中大漲逾7%，台化（1326）、台塑（1301）漲幅4~5%，電纜股華新（1605）反彈上漲逾3%，鋼鐵族群新光鋼（2031）、運錩（2069）等上漲逾2%。近期原物料漲勢持續，五大泛用樹脂報價上漲，中鋼（2002）盤價則連三漲，銅價強勢反彈大漲4.6%，報每噸13,478美元，都帶動原物料相關族群走勢續強。

塑化指數近期出現漲多回檔後，今日再度轉強，雖然是切入AI材料的南亞漲勢最強，但台塑、台化、台達化（1309）、台聚（1304）都上漲逾4%，不再是只有南亞走強。而鋼鐵股部分，彰源（2030）盤中上漲逾4%，新光鋼、運錩、佳大（2033）、新鋼（2032）等都漲幅逾2%，中鋼守住五日線，上漲逾1%。電纜股方面，華新在連續大跌後出現反彈，上漲逾2%，中電（1611）、億泰（1616）也都有2%的漲幅。

原油價格周一大跌後，周二即大幅走高，布蘭特原油4月期貨上漲1.6%，結算價報67.33美元。主因是美伊軍方在海空領域出現對抗事態，加劇了市場對衝突升級的擔憂。

五大泛用樹脂報價上漲，聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚苯乙烯（PS）和ABS各有每公噸10至50美元漲價。而最大宗石化基本原料乙烯現貨價格卻與油價呈現背離情形，近三周累計跌了每公噸45美元，跌幅6%。在產品漲價、成本下降挹注下，台塑利差有望好轉。

鋼鐵部分，中鋼2日開出3月盤價，七大類鋼品每公噸全面調漲500元，且漲幅高於2月的300元，為連三個月開出漲盤；業內認為，中鋼3月盤價漲勢擴大，顯示短線鋼價向上氣勢未衰，新年度營運回暖訊號增強。

法人分析，2026年開年後，中鋼1月、2月熱、冷軋底材每公噸都調漲300元，3月漲幅擴大到500元，鋼價「月來月高」，強化市場交易信心，中鋼第1季獲利可期。

銅價在回檔一天後，周二立即出現強勢反彈，因中國有色金屬工業協會建議，國家應擴大戰略銅儲備，並與國有企業合作提高商業庫存。倫敦金屬交易所（LME）銅期貨大漲4.6%，報每噸13,478美元，電纜股也同步止跌上漲。