台股盤中翻紅漲百點 低軌衛星、面板族群走揚

中央社／ 台北4日電

台股今天開平震盪，早盤跌逾250點，回測32000點關卡，但隨後指數翻紅漲百點，台積電等權值股熄火，低軌衛星、PCB、面板、記憶體等題材股雀躍，高價股漲跌互見，盤中再現「33千金股」。

美國幾大科技巨頭3日表現欠佳，拖累華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。輝達股價跌2.84%、Meta下跌2.08%，甲骨文下跌3.37%，美光下跌4.18%。

台股今天以32196.57點開平，早盤指數下挫逾250點，跌破32000點關卡，下探31942.28點，盤中翻紅上漲，一度漲近180點，至32373點，站回5日線。

截至11時20分左右，加權指數上漲69.35點，至32264.71點，電子股跌0.04%，金融股漲0.77%，櫃買指數漲0.66%。

觀察權值股表現，台積電盤中跌10元至1790元，跌幅0.56%，鴻海、台達電、聯發科等在平盤附近震盪。

題材股雀躍，PCB族群走揚，坐擁低軌衛星題材的燿華攻上漲停59.5元，華通勁揚5%，台光電強漲逾9%，首度衝破2000元關卡，臻鼎-KY觸及漲停價199元。

載板三雄勁揚，欣興、南電續強，漲逾3%，景碩觸及漲停價270.5元；記憶體族群火熱，華邦電漲逾2%，南亞科漲逾4%，旺宏漲逾6%；面板股如群創、友達、彩晶均亮燈漲停，分別達23元、15.15元、9.09元。

觀察高價股走勢，股王信驊震盪，盤中短暫翻紅，再寫新高價9855元，精測、群聯、台光電、昇達科、印能科技、亞德客-KY、新代漲勢相對搶眼，致茂、雙鴻震盪，力守千元大關，台股再現「33千金股」。

漲停 權值股
