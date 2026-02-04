快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

卡位搶賺年後紅包！00934、00961年化配息超越7%

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
8檔月月配ETF 搶年後紅包。資料來源：CMoney、殖利率統計至2026.2.3收盤價
8檔月月配ETF 搶年後紅包。資料來源：CMoney、殖利率統計至2026.2.3收盤價

農曆年將至台股迎接紅包行情活水，對於追求穩定現金流的投資人而言，2月底即將除息的月配型ETF成為市場焦點。據統計，預計於2月25日及26日除息的8檔月配ETF中，以中信成長高股息（00934）與FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，年化殖利率雙雙突破7％大關，領跑這一波除息潮。

本次除息名單中，00934預計於2月26日除息，每單位配發0.140元，以2月3日收盤價21.97元計算，年化殖利率高達7.65％。00961，同樣於2月26日除息，每單位配發0.060元，以2月3日收盤價9.94元計算，年化殖利率為7.24％。

觀察這兩檔ETF的市價，00934一張要將近2萬2千元，00961一張甚至不用1萬元就入手，對於小資族與定期定額投資人來說，可以說是相當「無痛入手」的投資方式，小本投入也能過獲取超越7％的年化報酬率，資金運用效率相當高。

此外，與00934「重押科技股」不同，00961的產業策略定位為「循環＋科技」。其電子相關產業（包含半導體、電子零組件及通路）占比約30％至40％，持股包括聯發科、聯詠、瑞儀與力成等，確保能掌握AI供應鏈動能。此外，航運業也是00961的重要組成部分，包含長榮、長榮航等，比重落在10％至20％，為組合帶來景氣循環題材與高股息。

在風險控管上，00961的產業分布更為多元，除了電子與航運外，在金融保險、紡織、塑化等傳產產業皆有布局，且前五大產業比例維持在10％至25％，相較起來，00934的成分股中，工業、非必需消費、原物料等合計約30％左右，金融僅約1％。法人分析，00961以「電子＋航運」作為產業Beta、輔以多產業分散配置的模式，使其在追求高息的同時也兼顧了風險平衡。

而其他參與除息的ETF還包括：台新永續高息中小（00936）年化殖利率6.94％、富邦特選高股息30（00900）為6.26％、富邦臺灣優質高息為5.76％、兆豐電子高息等權則有 5.66％。而野村趨勢動能高息、台新AI優息動能則分別以4.34％與3.22％的年化殖利率位居其後。投資人若欲搶攻紅包行情，需注意各檔ETF的最後買進日，並於除息日前完成布局。

除息 高股息
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

過年紅包別急著花掉！009803近6個月報酬飆31％…「五大因子」抓出台股AI動能

00878升息配0.42元！存股哥持210張領8.8萬：殖利率7.4％沒有問題

38檔債券型 月底發紅包

宜蘭市周六新春揮毫送春聯 持發票或消費集點可兌換馬年福安紅包

相關新聞

美股科技巨頭走跌 台股早盤下挫逾200點、台積電開盤下跌15元

美股四大指數昨夜全面回落，費半指數跌2.07%相對傷重，輝達、美光、艾司摩爾、甲骨文等科技要角紛紛走弱，台積電（2330...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

卡位搶賺年後紅包！00934、00961年化配息超越7%

農曆年將至台股迎接紅包行情活水，對於追求穩定現金流的投資人而言，2月底即將除息的月配型ETF成為市場焦點。據統計，預計於...

股王領軍 台股32千金亮相

台股跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，千金股表現更是強滾滾，股王信驊帶頭大漲750元、收9,790元，即將站上萬元大關，改...

台股長線看漲 專家：拉回承接績優股

距離蛇年封關僅剩下最後倒數一周左右。值此關鍵時刻，投資人該如何操作才能趨吉避凶？法人建議，由於台股長線看漲，法人圈最高已...

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

加權指數經歷短暫的華許（Kevin Warsh）震盪後，昨（3）日展現強勁復甦動能，開高走高，終場大漲571點，漲幅1.8%，收在32,195點。成交量8,215.7億元，顯示在春節長假前夕，市場資金動能依然充沛，並未出現明顯撤離跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。