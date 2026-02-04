卡位搶賺年後紅包！00934、00961年化配息超越7%

農曆年將至台股迎接紅包行情活水，對於追求穩定現金流的投資人而言，2月底即將除息的月配型ETF成為市場焦點。據統計，預計於2月25日及26日除息的8檔月配ETF中，以中信成長高股息（00934）與FT臺灣永續高息（00961）表現最為亮眼，年化殖利率雙雙突破7％大關，領跑這一波除息潮。

本次除息名單中，00934預計於2月26日除息，每單位配發0.140元，以2月3日收盤價21.97元計算，年化殖利率高達7.65％。00961，同樣於2月26日除息，每單位配發0.060元，以2月3日收盤價9.94元計算，年化殖利率為7.24％。

觀察這兩檔ETF的市價，00934一張要將近2萬2千元，00961一張甚至不用1萬元就入手，對於小資族與定期定額投資人來說，可以說是相當「無痛入手」的投資方式，小本投入也能過獲取超越7％的年化報酬率，資金運用效率相當高。

此外，與00934「重押科技股」不同，00961的產業策略定位為「循環＋科技」。其電子相關產業（包含半導體、電子零組件及通路）占比約30％至40％，持股包括聯發科、聯詠、瑞儀與力成等，確保能掌握AI供應鏈動能。此外，航運業也是00961的重要組成部分，包含長榮、長榮航等，比重落在10％至20％，為組合帶來景氣循環題材與高股息。

在風險控管上，00961的產業分布更為多元，除了電子與航運外，在金融保險、紡織、塑化等傳產產業皆有布局，且前五大產業比例維持在10％至25％，相較起來，00934的成分股中，工業、非必需消費、原物料等合計約30％左右，金融僅約1％。法人分析，00961以「電子＋航運」作為產業Beta、輔以多產業分散配置的模式，使其在追求高息的同時也兼顧了風險平衡。

而其他參與除息的ETF還包括：台新永續高息中小（00936）年化殖利率6.94％、富邦特選高股息30（00900）為6.26％、富邦臺灣優質高息為5.76％、兆豐電子高息等權則有 5.66％。而野村趨勢動能高息、台新AI優息動能則分別以4.34％與3.22％的年化殖利率位居其後。投資人若欲搶攻紅包行情，需注意各檔ETF的最後買進日，並於除息日前完成布局。