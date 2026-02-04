今年 AI 營收翻倍成長 法人調高這檔千金股目標價

嘉澤（3533）受惠伺服器新平台滲透率提升，帶動Socket規格升級、產品單價走揚，法人預期第1季淡季不淡，2026年人工智慧（AI）相關營收可望翻倍成長，營運逆風逐漸消散，近日調高投資評等及目標價。

投顧法人分析，嘉澤隨伺服器及桌機年底拉貨動能轉強，去年第4季營收改寫單季歷史新高，優於預期，伺服器營收占比進一步提升至約44%，產品組合持續優化，有望抵銷原物料成本持續上漲影響，上修單季獲利預估值。

雖然第1季進入傳統淡季，但農曆年前伺服器與桌機拉貨動能延續，法人預估嘉澤營收可望優於過往淡季表現，僅季減中個位數百分比，隨平台滲透率持續提升與高階產品出貨比重增加，預估毛利率約51.8%。

展望2026年，法人預期嘉澤全年營收將年增11.8%，主要成長動能仍以伺服器業務為主，其中，伺服器營收將年增約20%，明顯優於代工廠客戶對通用伺服器市場年增約5%的保守預期，主要拜CPU新平台滲透率提升，帶動Socket規格升級與ASP同步上行。

英特爾方面，Birch Stream平台滲透率預期由2025年底約10%提升為15%至20%，帶動相關產品ASP成長約兩成；下一代Oak Stream預計下半年推出，年底滲透率可達約10%。

超微部分，Venice（SP7/SP8）平台將自第2季開始量產並於下半年有較明顯貢獻，年底新平台滲透率可望達約30%，ASP亦有望年增15%至20%。

至於AI伺服器新品，嘉澤已開始小量生產SOCAMM，目前供應商約四家，預期下半年（VR 世代）開始放量，2026年營收貢獻約1%；QD產品將持續爭取更多規格以擴大導入。