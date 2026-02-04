快訊

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

大S想回家…赴機場途中「突心跳停止」 生前最後5天軌跡曝光

今年 AI 營收翻倍成長 法人調高這檔千金股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

嘉澤（3533）受惠伺服器平台滲透率提升，帶動Socket規格升級、產品單價走揚，法人預期第1季淡季不淡，2026年人工智慧（AI）相關營收可望翻倍成長，營運逆風逐漸消散，近日調高投資評等及目標價。

投顧法人分析，嘉澤隨伺服器及桌機年底拉貨動能轉強，去年第4季營收改寫單季歷史新高，優於預期，伺服器營收占比進一步提升至約44%，產品組合持續優化，有望抵銷原物料成本持續上漲影響，上修單季獲利預估值。

雖然第1季進入傳統淡季，但農曆年前伺服器與桌機拉貨動能延續，法人預估嘉澤營收可望優於過往淡季表現，僅季減中個位數百分比，隨平台滲透率持續提升與高階產品出貨比重增加，預估毛利率約51.8%。

展望2026年，法人預期嘉澤全年營收將年增11.8%，主要成長動能仍以伺服器業務為主，其中，伺服器營收將年增約20%，明顯優於代工廠客戶對通用伺服器市場年增約5%的保守預期，主要拜CPU新平台滲透率提升，帶動Socket規格升級與ASP同步上行。

英特爾方面，Birch Stream平台滲透率預期由2025年底約10%提升為15%至20%，帶動相關產品ASP成長約兩成；下一代Oak Stream預計下半年推出，年底滲透率可達約10%。

超微部分，Venice（SP7/SP8）平台將自第2季開始量產並於下半年有較明顯貢獻，年底新平台滲透率可望達約30%，ASP亦有望年增15%至20%。

至於AI伺服器新品，嘉澤已開始小量生產SOCAMM，目前供應商約四家，預期下半年（VR 世代）開始放量，2026年營收貢獻約1%；QD產品將持續爭取更多規格以擴大導入。

伺服器 營收 平台
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

不只 AI 還有低軌衛星 台光電股價飛上太空、攻上2,000元大關

2月愛情運勢TOP3星座：情人節甜蜜加乘！誰最容易告白成功、關係升級？

世界：第1季毛利率上看三成

聚陽1月營收年減19% 有望逐季增

相關新聞

美股科技巨頭走跌 台股早盤下挫逾200點、台積電開盤下跌15元

美股四大指數昨夜全面回落，費半指數跌2.07%相對傷重，輝達、美光、艾司摩爾、甲骨文等科技要角紛紛走弱，台積電（2330...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

卡位搶賺年後紅包！00934、00961年化配息超越7%

農曆年將至台股迎接紅包行情活水，對於追求穩定現金流的投資人而言，2月底即將除息的月配型ETF成為市場焦點。據統計，預計於...

股王領軍 台股32千金亮相

台股跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，千金股表現更是強滾滾，股王信驊帶頭大漲750元、收9,790元，即將站上萬元大關，改...

台股長線看漲 專家：拉回承接績優股

距離蛇年封關僅剩下最後倒數一周左右。值此關鍵時刻，投資人該如何操作才能趨吉避凶？法人建議，由於台股長線看漲，法人圈最高已...

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

加權指數經歷短暫的華許（Kevin Warsh）震盪後，昨（3）日展現強勁復甦動能，開高走高，終場大漲571點，漲幅1.8%，收在32,195點。成交量8,215.7億元，顯示在春節長假前夕，市場資金動能依然充沛，並未出現明顯撤離跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。