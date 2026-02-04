SpaceX 整合 AI 題材續火！阿提米絲「補考」無礙低軌衛星再掀漲停潮

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股4日持續高檔震盪，盤初回測10日線與3萬2,000關不破後，盤中翻紅！而低軌衛星族群受惠SpaceX收購xAI打造「軌道資料中心」構想，加上阿提米絲二號重返月球話題熱燒，耀登（3138）、兆赫（2485）等指標股紛紛強攻漲停。即便阿提米絲二號載人任務因燃料洩漏推遲至3月，資金仍持續湧入卡位太空商機。

SpaceX併xAI估值衝1.25兆美元，打造「太空雲端」新賽道。馬斯克於2日正式完成SpaceX與人工智慧venture xAI的收購案，合併後估值高達1.25兆美元。此舉旨在實現「低軌衛星整合資料中心」構想，利用外太空低溫與無限太陽能，解決地面AI算力的電力瓶頸。馬斯克預言，2到3年內在太空中進行AI運算的成本將最低。

受此利多點火，台系供應鏈表現強勁。昇達科（3491）受惠衛星元件需求，股價再創歷史新高；耀登、兆赫、同欣電（6271）及群創（3481）等紛紛亮燈漲停，人氣指標元晶（6443）亦大漲逾半根停板，此外，太空概念ETF第一金太空衛星（00910）也同步走強。

原定2月6日啟動的NASA「阿提米絲二號 （Artemis II）」載人繞月任務，因SLS火箭進行「濕彩排」時發生氫燃料洩漏，宣布推遲至3月發射。NASA新任局長艾薩克曼（Jared Isaacman）強調「安全優先」，團隊將進行第二次燃料測試「補考」。

儘管任務時程微調，法人對太空衛星產業展望仍維持「具吸引力」評等。Gartner預估2026年全球低軌衛星支出將達148億美元，年增24.5%。美系外資亦支持太空成長動能與AI相當，隨發射頻率增加與各國政策支持，資金正湧向具爆發力的太空科技新賽道。

法人指出，台股1月急漲後乖離偏高，短線回測月線尋找支撐，操作上應調降水位。然而，低軌衛星族群具備強大題材，可趁回檔分批布局。除了SpaceX供應鏈，亦可留意發展登月器的直覺機器（LUNR）等受惠阿提米絲計畫的相關標的。

太空 AI
相關新聞

美股科技巨頭走跌 台股早盤下挫逾200點、台積電開盤下跌15元

美股四大指數昨夜全面回落，費半指數跌2.07%相對傷重，輝達、美光、艾司摩爾、甲骨文等科技要角紛紛走弱，台積電（2330...

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

股王領軍 台股32千金亮相

台股跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，千金股表現更是強滾滾，股王信驊帶頭大漲750元、收9,790元，即將站上萬元大關，改...

台股長線看漲 專家：拉回承接績優股

距離蛇年封關僅剩下最後倒數一周左右。值此關鍵時刻，投資人該如何操作才能趨吉避凶？法人建議，由於台股長線看漲，法人圈最高已...

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

加權指數經歷短暫的華許（Kevin Warsh）震盪後，昨（3）日展現強勁復甦動能，開高走高，終場大漲571點，漲幅1.8%，收在32,195點。成交量8,215.7億元，顯示在春節長假前夕，市場資金動能依然充沛，並未出現明顯撤離跡象。

光通訊、PCB族群各擁題材 吸引買盤追捧

台股昨（3）日報復性反彈，收復10日線關卡。盤面題材族群積極表態，其中聯亞（3081）、燿華等光通訊與印刷電路板（PCB...

