美股科技巨頭走跌 台股早盤下挫逾200點、台積電開盤下跌15元

美股四大指數昨夜全面回落，費半指數跌2.07%相對傷重，輝達、美光、艾司摩爾、甲骨文等科技要角紛紛走弱，台積電（2330）ADR跌1.64%。台股4日仍開高1.21點、報32,196.57點，但旋即翻黑下挫逾200點，與台積電同步回測10日線支撐。

五大權值股表現上，台積電開低15元、報1,785元，並快速回測10日線，台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）跟跌，僅日月光投控（3711）相對抗空。其中，聯發科今日將召開法說，股價開低在1,760元、跌幅逾1.5%。

回顧台股3日表現，大盤強彈571.33點、報32,195.36點，成交值放大至8,136.35億元。值得關注的是，除了權王台積電貢獻大盤漲點近288點以外，股王信驊帶領穎崴（6515）、鴻勁（7769）、精測（6510）、健策（3653）、旺矽（6223）、創意（3443）、光聖（6442）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）、聯亞（3081）等共11檔千金股同創天價，也成為盤面多頭主力部隊之一。

籌碼面上，三大法人3日合計買超109.93億元，其中，投信擴大回補106.17億元，買超力道更勝外資的72.68億元，但自營商賣超（合計）68.92億元。

法人指出，在地緣政治緊張局勢再起、加上AMD最新財測略低於市場預期的雙重影響下，投資人風險偏好轉趨保守，市場情緒明顯降溫。短線來看，台股位處高檔且乖離擴大，走勢以震盪整理為主，農曆年前仍須留意丙種資金結帳所帶來的潛在賣壓。不過，隨著農曆年後MWC及NVIDIA GTC等重量級科技展會接力登場，題材面支撐猶在，中長期多方格局並未動搖。