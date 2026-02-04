快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

美科技股表現欠佳 投顧：台股封關前高檔震盪

中央社／ 台北4日電

美國科技股表現欠佳，主要指數收黑，費半指數跌2.07%，輝達股價跌2.84%、台積電ADR跌1.64%；台股3日漲571.33點，收在32195.36點，投顧指出，台股3日反彈大漲，預期農曆年封關前指數高檔區間整理。

美國幾大科技巨頭3日表現欠佳，拖累華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。

道瓊工業指數下跌166.67點或0.34%；標普500指數小幅下挫58.63點或0.84%；那斯達克指數重摔336.92點或1.43%；費城半導體指數滑落168.15點或2.07%。

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達股價跌2.84%，收180.34美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.64%，收335.75美元。谷歌（Google）母公司Alphabet下跌1.22%、Meta下跌2.08%，甲骨文下跌3.37%，美光下跌4.18%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受美國財經媒體CNBC專訪表示，輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和首次公開募股（IPO）。

美軍與伊朗部隊在空中和海上對峙，加劇外界對緊張局勢升高的擔憂，國際油價收紅。

台股3日漲571.33點，收在32195.36點，成交值新台幣7949.9億元。三大法人合計買超110.1億元，其中，自營商賣超68.92億元，投信買超106.34億元，外資及陸資買超72.68億元。

投顧指出，台股昨天反彈，農曆年前預期高檔區間整理，留意是否有回檔壓力，未來盤面關注重點包括美國最高法院裁決美國總統川普關稅政策結果、川普宣布美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席人選後市場動向、美國及台灣重量級企業財報及法說會展望等。

美國 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黃仁勳：輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

AI 教父結束訪台行 黃仁勳：今年超級忙碌

黃仁勳結束5天訪台之旅 親曝將在台開設大型據點積極擴張

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

相關新聞

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

台股首見32千金創紀錄 還有五檔蓄勢待發

台股3日跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，其中千金股漲多跌少，股王信驊（5274）大漲750元、收9,790元，即將站上萬...

股王領軍 台股32千金亮相

台股跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，千金股表現更是強滾滾，股王信驊帶頭大漲750元、收9,790元，即將站上萬元大關，改...

台股長線看漲 專家：拉回承接績優股

距離蛇年封關僅剩下最後倒數一周左右。值此關鍵時刻，投資人該如何操作才能趨吉避凶？法人建議，由於台股長線看漲，法人圈最高已...

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

加權指數經歷短暫的華許（Kevin Warsh）震盪後，昨（3）日展現強勁復甦動能，開高走高，終場大漲571點，漲幅1.8%，收在32,195點。成交量8,215.7億元，顯示在春節長假前夕，市場資金動能依然充沛，並未出現明顯撤離跡象。

光通訊、PCB族群各擁題材 吸引買盤追捧

台股昨（3）日報復性反彈，收復10日線關卡。盤面題材族群積極表態，其中聯亞（3081）、燿華等光通訊與印刷電路板（PCB...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。