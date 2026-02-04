美科技股表現欠佳 投顧：台股封關前高檔震盪

美國科技股表現欠佳，主要指數收黑，費半指數跌2.07%，輝達股價跌2.84%、台積電ADR跌1.64%；台股3日漲571.33點，收在32195.36點，投顧指出，台股3日反彈大漲，預期農曆年封關前指數高檔區間整理。

美國幾大科技巨頭3日表現欠佳，拖累華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。

道瓊工業指數下跌166.67點或0.34%；標普500指數小幅下挫58.63點或0.84%；那斯達克指數重摔336.92點或1.43%；費城半導體指數滑落168.15點或2.07%。

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達股價跌2.84%，收180.34美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌1.64%，收335.75美元。谷歌（Google）母公司Alphabet下跌1.22%、Meta下跌2.08%，甲骨文下跌3.37%，美光下跌4.18%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳接受美國財經媒體CNBC專訪表示，輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和首次公開募股（IPO）。

美軍與伊朗部隊在空中和海上對峙，加劇外界對緊張局勢升高的擔憂，國際油價收紅。

台股3日漲571.33點，收在32195.36點，成交值新台幣7949.9億元。三大法人合計買超110.1億元，其中，自營商賣超68.92億元，投信買超106.34億元，外資及陸資買超72.68億元。

投顧指出，台股昨天反彈，農曆年前預期高檔區間整理，留意是否有回檔壓力，未來盤面關注重點包括美國最高法院裁決美國總統川普關稅政策結果、川普宣布美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席人選後市場動向、美國及台灣重量級企業財報及法說會展望等。