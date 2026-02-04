AMD 公布財報 展望略低於市場最樂觀預期、盤後股價跌

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

AMD（超微）公布去年第4季財報，營收為102.7億美元，優於市場預期的96.4億美元，毛利率54%，調整後每股獲利（EPS）為1.53美元，也優於市場預期的1.32美元。其中，資料中心業務營收達53.8億美元，優於市場預期的49.7億美元。

展望後市，AMD預期各項業務都將保持強勁成長態勢，主要受惠於EPYC和Ryzen CPU的加速普及以及資料中心AI業務的逐步擴張，今年第1季營收財測中值為98億美元，其中包括約1億美元的AMD Instinct MI308在中國的銷售額，優於市場預期的93.9億美元。

財報公布後，市場反應較為悲觀，部分樂觀的投資人先前預期營收預期有望達100億美元，市場目前對於AI 供應鏈的態度較為審慎保守，AMD股價在盤後交易時段下跌約8%。

分析師表示，AMD股價下跌，台股相關供應鏈包含神達（3706）、華擎（3515）、英業達（2356）、技嘉（2376）、華碩（2357）、廣達（2382）、勤誠（8210）等公司，短期對相關供應鏈激勵效果將較為平淡。

市場 AMD 營收
相關新聞

台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點...

台股首見32千金創紀錄 還有五檔蓄勢待發

台股3日跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，其中千金股漲多跌少，股王信驊（5274）大漲750元、收9,790元，即將站上萬...

股王領軍 台股32千金亮相

台股跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，千金股表現更是強滾滾，股王信驊帶頭大漲750元、收9,790元，即將站上萬元大關，改...

台股長線看漲 專家：拉回承接績優股

距離蛇年封關僅剩下最後倒數一周左右。值此關鍵時刻，投資人該如何操作才能趨吉避凶？法人建議，由於台股長線看漲，法人圈最高已...

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

加權指數經歷短暫的華許（Kevin Warsh）震盪後，昨（3）日展現強勁復甦動能，開高走高，終場大漲571點，漲幅1.8%，收在32,195點。成交量8,215.7億元，顯示在春節長假前夕，市場資金動能依然充沛，並未出現明顯撤離跡象。

光通訊、PCB族群各擁題材 吸引買盤追捧

台股昨（3）日報復性反彈，收復10日線關卡。盤面題材族群積極表態，其中聯亞（3081）、燿華等光通訊與印刷電路板（PCB...

