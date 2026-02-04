AMD 公布財報 展望略低於市場最樂觀預期、盤後股價跌

AMD（超微）公布去年第4季財報，營收為102.7億美元，優於市場預期的96.4億美元，毛利率54%，調整後每股獲利（EPS）為1.53美元，也優於市場預期的1.32美元。其中，資料中心業務營收達53.8億美元，優於市場預期的49.7億美元。

展望後市，AMD預期各項業務都將保持強勁成長態勢，主要受惠於EPYC和Ryzen CPU的加速普及以及資料中心AI業務的逐步擴張，今年第1季營收財測中值為98億美元，其中包括約1億美元的AMD Instinct MI308在中國的銷售額，優於市場預期的93.9億美元。

財報公布後，市場反應較為悲觀，部分樂觀的投資人先前預期營收預期有望達100億美元，市場目前對於AI 供應鏈的態度較為審慎保守，AMD股價在盤後交易時段下跌約8%。

分析師表示，AMD股價下跌，台股相關供應鏈包含神達（3706）、華擎（3515）、英業達（2356）、技嘉（2376）、華碩（2357）、廣達（2382）、勤誠（8210）等公司，短期對相關供應鏈激勵效果將較為平淡。