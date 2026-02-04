台股長線看漲 專家：拉回承接績優股

距離蛇年封關僅剩下最後倒數一周左右。值此關鍵時刻，投資人該如何操作才能趨吉避凶？法人建議，由於台股長線看漲，法人圈最高已喊出39,000點的目標點位，因此行情若震盪拉回，仍應勇於承接相關績優股。

法人指出，從「Top- Down」（由上至下）角度來看，台股長線行情看俏，主因今年上市櫃公司獲利紛紛獲得上調，加上市場普遍預期今年新台幣兌美元匯率將走升，配合AI暢旺嘉惠台積電（2330）為首的台系供應鏈，今年台股將「萬馬奔騰」。

事實上，觀察內外資看今年台股，幾乎清一色均正向樂觀，其中目標指數在33,000點以上的包括凱基與宏遠投顧的39,000點、瑞銀的36,595點、台新投顧的36,000點、中信投顧的35,000點、高盛的34,600點。此外，還有富邦投顧的34,000點，33,000點的有永豐、第一金、合庫等投顧。