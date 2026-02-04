台股報復性反彈再攻33K 市場看好封關前有望上衝高點

台股歷經連三天拉回合計逾千點後，認錯回補與搶反彈買盤大舉點火電金權值股，激勵加權指數昨（3）日開高收高，終場勁揚571點收32,195點，收復「32K」失土，呈現報復性強彈。法人預期，指數拉回修正，整隊後將再蓄勢上攻33,000點大關。

台指期更是大漲645點、收32,261點，與集中市場間的價差也由逆轉正、昨日轉為正價差65.64點，預示行情還有反彈可期。綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等觀點，昨日台股開高走高、收紅K棒，經反覆震盪後收高，指數回到周一長黑棒高點32,008點之上，顯見多頭可用之兵仍相當豐沛。

台股在適度修正指標過熱與正乖離過大後，力守20日均線走揚，且量價控制得宜，或有利於指數再度挑戰高點。後市仍看好AI相關供應鏈，短線則聚焦低軌衛星、銅箔基板、印刷電路板、矽光子等族群。

由於距離蛇年封關僅剩六個交易日，不排除指數將在封關前站上33,000點歷史新高。

台股連三跌、累計重挫1,176點後，激勵市場搶短買盤蜂擁挺進，雖然昨天自營商仍賣超68.91億元、連五賣、累計賣超420.45億元，但外資轉賣為買、買超72.67億元，投信更是大幅買超106.17億元，連二買、累計買超155.7億元，總計三大法人買超109.93億元。

除外資與投信外，壽險買盤也斥資3.1億元買超包括台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股，加上市場大戶也全力相挺，使前十大權值股除南亞科（2408）外全面上漲，以聯發科大漲超過半根停板最強勢，台積電也大漲35元、收1,800元。

盤面上個股及類股漲多跌少，電子股大漲2.1%、金融股漲0.7%，成為領漲雙主流；族群中，則以權值族群最強勢，其他如TPU、PCB、太陽能、自行車等表現也都亮麗搶眼。

集中市場加權指數大漲571點，收在32,195點，成交量回升至8,215.7億元；櫃買市場表現也不遑多讓，指數同樣開高收高，終場上漲3.94點、收298.26點。