台股首見32千金創紀錄 還有五檔蓄勢待發

台股3日跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，其中千金股漲多跌少，股王信驊（5274）大漲750元、收9,790元，即將站上萬元大關，改寫新紀錄，成為催動市場多頭信心的關鍵指標；而千金股檔數則攀上32檔，改寫千金股檔數新高紀錄。

3日台股強勢大漲，除了權值族群普遍亮眼外，千金股更是大戶群追捧的焦點，因而使得整體千金股漲多跌少，股王信驊在內外資紛紛上調目標價至逾萬元的激勵下，股價大漲8.29%，4日就有機會突破萬元大關。

除了股王帶頭強揚外，包括穎崴（6515）、精測（6510）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、印能科技（7734）、昇達科（3491）、聯亞（3081）等七檔紛紛亮燈強鎖漲停，表現相當突出；此外，信驊、聯亞、聯發科（2454）、精測、穎崴、光聖（6442）、旺矽（6223）、奇鋐、鴻勁（7769）、昇達科等十檔收盤價更創下歷史新高紀錄。

重要的是，千金股檔數攀上32檔、盤中閃現33檔，均改寫千金股檔數新高紀錄。終場收盤新代雖下跌9元、收996元，退出千金股行列，但新增致茂（2360）（漲69元、收1,040元）、聯亞（漲96元、收1,095元）、雙鴻（3324）（漲67元、收1,005元），擠入千金股行列。

法人解析，千金股族群由於普遍具有特殊利基，往往能帶來強大的獲利成長性，因此均為台股高估值的代表。隨千金股族群股價強勢上揚，墊高本益比與股價淨值比，勢將拉動其他族群比肩看齊，等同是助推行情向上的領先指標。

至於準千金方面，統計目前股價介於900-1,000之間的個股有五檔，分別為新代（7750）、勤誠（8210）、華城（1519）、漢唐（2404）、旭隼（6409）等。若未來準千金股都能晉階千金股行列，將使檔數創下破天荒的37檔紀錄。觀察千金股檔數是否增加，已成為未來行情創高走揚的重要觀察指標。