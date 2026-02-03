華德動能拚創新板上市 證交所通過

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公告，3日召開第879次「有價證券上市審議委員會」，審議通過華德動能（2237）初次申請創新板股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關華德動能科技股份有限公司之相關基本資料，申請上市資本額12.17億元、市值25.8億元，董事長兼總經理為蔡裕慶。輔導上市的承銷商為群益金鼎證券（6005）。

華德動能的主要業務為電動巴士及其附屬設備。市場結構上，內銷92.71%、外銷7.29%。全體董事持股比率：董事9席，占63.22%。

華德動能的稅前純益、每股稅後純益分別為：2023年-1.67億元、2024年-2.03億元、2025年前三季6,733萬元；2023年-1.54元、2024年-1.72元、2025年前三季0.56元。

董事長 科技股 創新板 證交所

