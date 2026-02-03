快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

慶祝行情登場！黃金、白銀、台指期夜盤同步反彈

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股資料照。記者許正宏／攝影
台股資料照。記者許正宏／攝影

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤反彈帶動中，以32,300點、上漲16點開出後，雖一度翻黑下跌、來到32,269點，但在黃金、白銀、國際原油同步反彈下，指數一度上衝至32,499點、大漲215點，截至晚間9點30分左右，指數上漲至32,944點、約上漲110點附近遊走。

3日美股電子盤焦點，在於黃金、白銀歷經上周五暴跌，行情逐步回穩後，隨市場消化新任聯準會主席華許利空，再次展開反彈，黃金一度大漲逾6%、白銀勁揚13%、銅也反彈逾4%，儘管道瓊電子盤上下沖刷，但多頭氣勢旺盛、主導美股電子盤反彈走勢下，也帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,810元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.14%、半導體期上漲約0.71%，中型100期貨指數下跌0.01%。

台股3日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲571點，收32,195點，其中，外資現貨買超72.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,177口至26,494口；投信買超106.3億元，自營商賣超68.9億元，三大法人合計買超110.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股開高走高、收紅K棒，早盤強彈最高來到32,293點後，遇短期5、10日均線壓力出現震盪，台股強彈後震盪過程量能維持不徐不慍的水準，最終反覆震盪後收高，指數回到2日長黑棒高點32,008點之上，台股在適度修正指標過熱與正乖離過大後力守月線走揚，且量價控制得宜，或有利於指數再度挑戰高點。

台股 台指期 白銀 美股 市場

延伸閱讀

市場信心回暖 亞股收紅日韓股市領漲

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

製造業景氣擴張 華許提名續發酵、美元連二日勁揚

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

相關新聞

慶祝行情登場！黃金、白銀、台指期夜盤同步反彈

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤反彈帶動中，以32,300點、上漲16點開出後，雖一度翻黑下跌、來到32,269點，但在...

成交值前十名有一半都是記憶體 大跌之下誰最受外資青睞？

台股3日反彈大漲，在高價股大漲、台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股走強帶動下，上漲571.33點，收在32,...

萬元股要來了！股王信驊飆9790元天價 收盤首見32千金

台股3日強勢反攻，集中及櫃買市場大漲收盤，股王信驊（5274）以9,790元收盤，創歷史新高，上漲750元， 漲幅8.3...

這檔低軌衛星股「1原因」亮燈漲停 成交量居台股第九大

SpaceX向美國聯邦通訊委員會FCC提出申請，計畫部署多達100萬顆衛星，使整體低軌衛星市場巨幅成長23.8倍，激勵相...

投信年前押寶！台股上漲571.33點、三大法人買超110億元

台股3日反彈大漲，在高價股大漲、台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股走強帶動下，上漲571.33點，收在32,...

台股首見32千金創紀錄 還有五檔蓄勢待發

台股3日跌深強彈，市場各路買盤紛紛挺進，其中千金股漲多跌少，股王信驊（5274）大漲750元、收9,790元，即將站上萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。