慶祝行情登場！黃金、白銀、台指期夜盤同步反彈

台指期夜盤3日開盤，在美股電子盤反彈帶動中，以32,300點、上漲16點開出後，雖一度翻黑下跌、來到32,269點，但在黃金、白銀、國際原油同步反彈下，指數一度上衝至32,499點、大漲215點，截至晚間9點30分左右，指數上漲至32,944點、約上漲110點附近遊走。

3日美股電子盤焦點，在於黃金、白銀歷經上周五暴跌，行情逐步回穩後，隨市場消化新任聯準會主席華許利空，再次展開反彈，黃金一度大漲逾6%、白銀勁揚13%、銅也反彈逾4%，儘管道瓊電子盤上下沖刷，但多頭氣勢旺盛、主導美股電子盤反彈走勢下，也帶動台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤交易在晚間9點30分時，在1,810元、上漲10元附近遊走，電子期上漲0.14%、半導體期上漲約0.71%，中型100期貨指數下跌0.01%。

台股3日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲571點，收32,195點，其中，外資現貨買超72.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,177口至26,494口；投信買超106.3億元，自營商賣超68.9億元，三大法人合計買超110.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，3日台股開高走高、收紅K棒，早盤強彈最高來到32,293點後，遇短期5、10日均線壓力出現震盪，台股強彈後震盪過程量能維持不徐不慍的水準，最終反覆震盪後收高，指數回到2日長黑棒高點32,008點之上，台股在適度修正指標過熱與正乖離過大後力守月線走揚，且量價控制得宜，或有利於指數再度挑戰高點。