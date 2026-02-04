就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數經歷短暫的華許（Kevin Warsh）震盪後，昨（3）日展現強勁復甦動能，開高走高，終場大漲571點，漲幅1.8%，收在32,195點。成交量8,215.7億元，顯示在春節長假前夕，市場資金動能依然充沛，並未出現明顯撤離跡象。

美股先前因總統川普提名華許接任聯準會主席引發劇烈動盪。由於華許過往立場傾向快速縮減資產負債表，引發市場對流動性收緊恐懼，導致金價、白銀及虛擬貨幣等避險與槓桿資產遭遇拋售。

所幸台股對此利空負面反應僅維持一天，昨日隨即恢復多頭動能，反映出台股基本面強韌，足以抵禦短期國際政策雜音。

然而，記憶體族群表現相對疲軟。記憶體產業自去年12月起快速拉升，多數個股漲幅已接近翻倍，處於隨便賣、隨便賺的獲利了結階段。目前籌碼面壓力大於基本面，除非短期內看到更強勁報價走勢，否則股價進入震盪整理機率較高。

除上述強勢族群，部分產業亦出現復甦曙光。IC設計的電源管理IC（PMIC）受惠於終端需求回溫，題材性開始發酵。半導體設備隨先進製程需求進入爆發期，設備股今年大量出貨，長線看旺。

投資建議

下周接近農曆春節長假，股市波動恐將加劇，預期投資人將採取落袋為安的保守策略。建議長線布局鎖定與半導體先進製程相關的龍頭公司，今年產業趨勢極為明確。

台股 基本面

就市論勢／半導體先進製程龍頭 長多

