光通訊、PCB族群各擁題材 吸引買盤追捧

台股昨（3）日報復性反彈，收復10日線關卡。盤面題材族群積極表態，其中聯亞（3081）、燿華等光通訊與印刷電路板（PCB）族群強強滾，吸引買盤追捧，法人預期行情偏多不變，建議封關前擇優逢低布局。

市場避險情緒降溫，美股四大指數止跌反彈，加上封關前結帳賣壓有所宣洩、新募集主動式基金進場，多空籌碼有效換手，台股昨日由台積電等權值股領攻，開高走高收當日相對高點，並吞噬前一日留下的黑K棒。

盤面氛圍轉趨樂觀，市場資金回補展望正向且股價經過修正的光通訊、PCB族群，包括燿華、全新、聯亞、敬鵬、南電、光聖、金像電、穩懋、波若威、統新、欣興、台光電等強勢指標，匯聚多頭人氣。

人工智慧（AI）需求與日俱增，超大型資料中心為因應高速、遠距資料傳輸，大量採用光纖通訊，法人看好光通訊處於起飛期，光收發模組供應鏈雨露均霑，獲法人調高目標價的聯亞股價攻頂收1,095元，突破千元關卡，全新、光聖、穩懋等同步強漲。

受惠GPU、ASIC晶片及高階網通晶片等AI需求激增，高階載板供不應求，近日更傳出日本半導體材料大廠Resonac調高CCL及PP價格，法人預期ABF載板可望轉嫁成本壓力，進而帶動營運成長，南電昨日反彈7.2%收394.5元，隨時有機會過高，攜手欣興轉強。

展望後市，大型本國投顧認為，近期貴金屬及股市波動劇烈，主因在於市場瘋狂追價造成的超買風險，如今藉機順勢修正，反而有利投資人擇優逢低布局，尤其Meta調高資本支出及輝達執行長黃仁勳強調AI晶片吃緊，可望持續受惠的台股AI供應鏈仍是選股重心。