達明財報／去年獲利達1.36億元、創歷史次高 每股純益1.46元

協作型機器人廠達明（4585）去年全年財報出爐，歸屬母公司稅後淨利達1.36億元，寫下歷史次高水準，相較2024年明顯成長超過四成，每股純益1.46元。法人看好，達明在AI落地需求應用下，今年營運成長動能將有望持續向上。

達明公告去年財報，全年合併營收達18.22億元、年成長23％，平均毛利率約51％、年減約0.4個百分點，歸屬母公司稅後淨利1.36億元、年增約45.4％，寫下歷史次高，每股純益1.46元。

回顧去年營運表現，法人指出，達明去年在美國對全球加徵關稅風暴，以及新台幣匯率強升等不利因素下，營運表現仍持續向上成長，毛利率亦維持穩定水準，顯示達明協作型機器人出貨表現不斷升溫。

展望今年成長動能，法人預期，達明在AI落地需求不斷發酵下，協作型機器人出貨動能將有望不斷升溫，帶動今年全年業績成長動能達到明顯優於去年水準，代表今年營運將有望繳出新猷成績單。