台股收盤首見32千金 行情強勢反彈7千金漲停板

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報資料照片

台股3日強勢反彈，千金規模再擴大，盤中一度閃見33千金，收盤則正式站穩32檔千金股，創下台股史上新紀錄。其中，多達7檔千金股強攻漲停，顯示高價領頭羊對資金的吸引力依然強勁。

其中，矽光子新成員聯亞（3081）今日奔上漲停，以1,095元創下歷史新高，正式加入千金俱樂部。法人表示，受惠AI資料中心對光通訊熱潮的需求，特別是矽光子（CPO）技術發酵，公司預估2026年矽光產品將維持2至3倍的成長動能。

半導體測試雙雄部分，穎崴（6515）、精測（6510）同步亮起紅燈漲停，穎崴收在4,465元穩坐「股后」寶座，精測則收在3,775元，即將追過鴻勁成為第三名高價股。法人分析，隨著AI晶片測試點數增加及時間拉長，測試介面的單價與附加價值同步提升；穎崴積極推動探針自製化，預計2026年產能將倍增，獲利能力有望迎來飛躍。

散熱雙龍頭部分，奇鋐（3017）衝上漲停收在1,635元；雙鴻（3324）則在盤中撐場，終場收在1,005元，維持千金地位。法人看好散熱技術是AI伺服器效能的關鍵，奇鋐站穩輝達（NVIDIA）供應鏈，法人看好其全年獲利潛力，目標價甚至被部分機構喊上新高，近期散熱族群在技術面反覆震盪後再度轉強，說明中長線基本面趨勢不容置疑。

台新投顧副總經理黃文清等法人指出，目前台股在適度修正指標過熱後，力守20日均線走揚，其他如嘉澤（3533）、印能科技（7734）、昇達科（3491）等也奔漲停。隨著2026年AI應用全面擴大，千金股作為多頭人氣指標，數量有望進一步上看35家；操作上，建議聚焦具備實質基本面與技術門檻的AI供應鏈核心族群，如光通訊、先進測試介面及散熱族群等。

