快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

基米拚創新板上市 證交所通過

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所公告，3日召開之第878次「有價證券上市審議委員會」，審議通過基米（4195）初次申請創新板股票上市案。聯合報系資料照
臺灣證券交易所公告，3日召開之第878次「有價證券上市審議委員會」，審議通過基米（4195）初次申請創新板股票上市案。聯合報系資料照

臺灣證券交易所公告，3日召開之第878次「有價證券上市審議委員會」，審議通過基米（4195）初次申請創新板股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關基龍米克斯生物科技股份有限公司的相關基本資料，申請上市資本額新台幣7.24億元，市值新台幣18.11億元。基米董事長及總經理為周孟賢、江俊奇。輔導上市的承銷商為台中銀證券。

基米主要業務為基因定序與多體學創新服務、孕產前及癌症NGS臨床檢測服務、生物資訊與AI創新分析服務、多肽與核酸佐劑及核酸藥物委託研究生產製造服務（CRDMO）、實驗相關試劑及設備代理經銷與維修保固業務。

市場結構上，內銷99.94%、外銷0.06%（2024年）。全體董事持股比率：董事9席，占16.38%。

基米的稅前淨利、每股稅後純益（EPS）分別如下：2023年-1.67億元、2024年-2.35億元、2025年前3季-3,610萬元。2023年-2.36元、2024年-3.08元、2025年前3季-0.2元。

董事長 創新板 證交所

延伸閱讀

券商活絡權證交易 有獎

兩檔ETF新兵 3日掛牌

台股新高 0050在優化費率及分割兩大創舉下 寫雙高驚奇

主動選債靈活布局！主動聯博全球非投2月4日起掛牌上市

相關新聞

成交值前十名有一半都是記憶體 大跌之下誰最受外資青睞？

台股3日反彈大漲，在高價股大漲、台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股走強帶動下，上漲571.33點，收在32,...

萬元股要來了！股王信驊飆9790元天價 收盤首見32千金

台股3日強勢反攻，集中及櫃買市場大漲收盤，股王信驊（5274）以9,790元收盤，創歷史新高，上漲750元， 漲幅8.3...

這檔低軌衛星股「1原因」亮燈漲停 成交量居台股第九大

SpaceX向美國聯邦通訊委員會FCC提出申請，計畫部署多達100萬顆衛星，使整體低軌衛星市場巨幅成長23.8倍，激勵相...

投信年前押寶！台股上漲571.33點、三大法人買超110億元

台股3日反彈大漲，在高價股大漲、台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股走強帶動下，上漲571.33點，收在32,...

投信外資同步買超台股 法人：觀察融資餘額變化

台股今天上漲571點收32195點，投信買超新台幣106.34億元，連2買；外資買超72.68億元，終結連2賣。法人指出...

台股收盤首見32千金 行情強勢反彈7千金漲停板

台股3日強勢反彈，千金規模再擴大，盤中一度閃見33千金，收盤則正式站穩32檔千金股，創下台股史上新紀錄。其中，多達7檔千...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。