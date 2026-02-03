基米拚創新板上市 證交所通過

臺灣證券交易所公告，3日召開之第878次「有價證券上市審議委員會」，審議通過基米（4195）初次申請創新板股票上市案。惟本案尚須提報證交所董事會核議。

有關基龍米克斯生物科技股份有限公司的相關基本資料，申請上市資本額新台幣7.24億元，市值新台幣18.11億元。基米董事長及總經理為周孟賢、江俊奇。輔導上市的承銷商為台中銀證券。

基米主要業務為基因定序與多體學創新服務、孕產前及癌症NGS臨床檢測服務、生物資訊與AI創新分析服務、多肽與核酸佐劑及核酸藥物委託研究生產製造服務（CRDMO）、實驗相關試劑及設備代理經銷與維修保固業務。

市場結構上，內銷99.94%、外銷0.06%（2024年）。全體董事持股比率：董事9席，占16.38%。

基米的稅前淨利、每股稅後純益（EPS）分別如下：2023年-1.67億元、2024年-2.35億元、2025年前3季-3,610萬元。2023年-2.36元、2024年-3.08元、2025年前3季-0.2元。