投信外資同步買超台股 法人：觀察融資餘額變化

台股今天上漲571點收32195點，投信買超新台幣106.34億元，連2買；外資買超72.68億元，終結連2賣。法人指出，近日外資和投信布局較無方向性，持續觀察台股融資餘額狀況。

台積電等電子權值股堅挺，高價股飆漲，帶動台股今天上漲571.33點，收在32195.36點，成交值新台幣7949.9億元。三大法人合計買超110.1億元，其中自營商賣超68.92億元，投信買超106.34億元，外資及陸資買超72.68億元，外資終結連2賣，投信連2買。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單減少977口至1085口；其中，外資淨空單減少1177口至2萬6496口。

觀察個股買賣超，根據台灣證券交易所統計，外資今天加碼凱基金約3.34萬張，買超燿華、主動元大AI新經濟ETF均超過2萬張，敲進主動統一全球創新ETF、台新新光金、華東、華航逾萬張。外資今天買超鴻海3344張，終結連2賣。

外資今天調節群創2.14萬張，減碼宏碁、台泥、復華富時不動產ETF、旺宏、華邦電、元大滬深300正2ETF等，均超過萬張。

根據統計，外資今天賣超台積電2924張，連4賣；調節聯電8911張，終結連2買。

台新投顧副總經理黃文清指出，近日外資和投信布局較無方向性，偏向高檔獲利了結，持續觀察台股融資餘額狀況。

黃文清分析，近日融資餘額增幅與大盤漲幅相比，相對較少，並非反轉訊號；但短期須關注增加速度是否過快，也會影響盤面籌碼，預期農曆年前台股盤勢高檔區間整理，留意是否有回檔壓力。

台新台灣中小經理人沈建宏表示，台股未來盤面關注重點包括美國最高法院裁決美國總統川普關稅政策結果、川普宣布美國聯邦準備理事會（Fed）新任主席人選後市場動向、美國及台灣重量級企業財報及法說會展望等。