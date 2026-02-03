CRIF：本益比低於輝達、股價千元內連結 AI 科技股可望成市場主流

今年1月份寫下台股史上的最強1月。CRIF中華徵信所提醒「本益比」是不可忽略的估值參考指標。截至1月30日，台積電（2330）本益比為29.01倍、輝達（NVIDIA）的本益比為46.8倍，都可以作為估值對照基準。宜避免追高風險。選股策略若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材的科技績優股，或更有機會成為今年市場主流。

今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63％，且在1月29日盤中一度衝高來到32,996.03點；若以1月高點計算，單月最高漲幅曾達14.88％，寫下台股史上的最強1月。然而，台股今年高點落在何處，關鍵仍取決於美國金融環境的變化。尤其在美國總統川普提名前聯準會理事凱文華許（Kevin Warsh）接替鮑爾出任新任聯準會主席後，市場隨即出現明顯震盪。美元指數走強、美債殖利率攀升，同步伴隨美股及部分避險資產（如黃金）回落，往往會導致外資從台股等新興市場撤出，加大台幣貶值與台股回檔壓力，使今年台股趨勢研判的變數更為複雜。

CRIF指出，華許過往傾向貨幣緊縮政策的鷹派立場，是美股不安的來源之一。川普此番出人意外的提名，顯示其對華許的思維並非陌生。儘管聯準會享有獨立運作權限，市場仍可合理推測：在美元降息一事上，川普和華許之間必然存在某種政策默契。接下來市場關注焦點在於華許是否會屈於川普政府壓力而採取更激進的降息路徑；若 Fed 獨立性疑慮升溫，通膨預期隨之上升，長期美債殖利率恐難快速回落，將不利於以高估值交易的台股科技族群。

值得注意的是，華許近期立場似有轉向跡象，主張 AI 帶動生產力提升，可在不明顯推升通膨的前提下，容許更大幅度的降息空間。若此觀點成為市場主流，對台灣 AI 供應鏈而言，長期資金環境將更趨向寬鬆，有助評價與資本支出循環。同時，華許若支持金融創新與監管鬆綁，對金融股及加密貨幣相關資產亦可能構成利多。 如果華許得到美國國會的支持，上任後初期勢必進入與川普的蜜月期，市場普遍預測他今年5月中上任後，可望帶來首次降息。以此而言，2月到5月市場情緒仍以觀望為主。惟上任蜜月期結束後，聯準會終將會回到較客觀的市場運作邏輯。至於鮑爾卸任後依法仍可保留聯準會理事身份，但依慣例，多數卸任主席也會一併辭去理事職務；無論鮑爾是否留任，都將考驗華許在聯準會內部的人脈協調能力。

CRIF認為，就台股而言，輝達執行長黃仁勳來台鞏固供應鏈，並釋出正向訊號，給予整體AI供應鏈實質的基本面支撐。換言之，只要輝達動能不減，台股表現可望維持韌性，不易出現顯著轉弱。

另一項不容忽視的現實是：台股加權指數位在高檔。自2025年4月11日的低點17,306.97點起算，漲至2026年1月29日盤中的32,996.03點，累計漲幅高達90.65％，指數居高時的風險意識不宜淡化。當大盤指數被壓抑時，今年台股可能更傾向由個股表現主導。若目前台股盤面的千元股大軍，能夠繼續上升，則市場信心可望維持；反之，領漲重心可能轉向目前股價在500-1,000元之間的實質業績股。即在台股的選擇性相對有限的情況下，今年台股可望在比價概念下，催生出現更多的千元股。

綜合而言，華許上任前，股市將大概率維持觀望整理格局。除業績實質支持，CRIF亦提醒「本益比」是不可忽略的估值參考指標。截至1月30日，台積電本益比為29.01倍、輝達的本益比為46.8倍，都可以作為選股時的估值對照基準。在目前的千元股中，本益比若已超過50倍，宜避免追高風險。因此，選股策略除檢視業績動能外，若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。