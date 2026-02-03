這檔低軌衛星股「1原因」亮燈漲停 成交量居台股第九大

SpaceX向美國聯邦通訊委員會FCC提出申請，計畫部署多達100萬顆衛星，使整體低軌衛星市場巨幅成長23.8倍，激勵相關台系供應商股價強勢大漲，其中燿華（2367）更亮燈強鎖漲停，成交量達14.8萬張，居台股第九大。

法人指出，SpaceX 打算建立一個環繞地球的軌道資料中心網路計劃，而100萬顆目標量相對先前Starlink規劃的4.2萬顆遠遠大上23.8倍，預期將加深台灣相關供應鏈的受惠程度，激勵3日低軌衛星族群紛紛強勢大漲。

其中燿華為SpaceX地面衛星板主要的台系供應商之一，隨低軌衛星題材發酵，市場買盤紛紛簇擁，激勵股價開高衝高，盤中即亮燈強鎖漲停，漲停價54.1元攀本波反彈新高，成交量更衝高至14.8萬張，居台股第九大量。

燿華為台系PCB、HDI板大廠，三大產品為汽車板、軟硬結合板和低軌衛星產品，並在泰國設立子公司，設廠的產品生產規劃，主要考量以生產低軌衛星板及汽車板為主。

在低軌衛星板方面，燿華除切入SpaceX Starlink外，也是Amazon Kuiper供應鏈，提供衛星上與地面接收站所需的高階HDI板，高階製程具競爭力。法人預期，受惠低軌衛星發射需求強勁，將帶動高毛利板材營收持續成長。