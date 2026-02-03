萬元股要來了！股王信驊飆9790元天價 收盤首見32千金

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股王信驊（5274）以9,790元收盤，創歷史新高，上漲750元，漲幅8.3%，10,000元近在呎尺，股王領軍下，盤中共有10檔創天價，有9檔千金股創收盤新高，台股收盤出現32千金。示意圖／本報資料照片
股王信驊（5274）以9,790元收盤，創歷史新高，上漲750元，漲幅8.3%，10,000元近在呎尺，股王領軍下，盤中共有10檔創天價，有9檔千金股創收盤新高，台股收盤出現32千金。示意圖／本報資料照片

台股3日強勢反攻，集中及櫃買市場大漲收盤，股王信驊（5274）以9,790元收盤，創歷史新高，上漲750元，漲幅8.3%，10,000元近在呎尺，股王領軍下，盤中共有10檔創天價，有9檔千金股創收盤新高，台股收盤出現32千金。

台股集中市場開高走高，盤中一度衝達32,293.83點，大漲669.8點，終場收在32,195.36點，上漲571.33點，漲幅1.81%；櫃買市場收298.26點，上漲3.94點， 漲幅1.34%；盤中一度閃見「33千金」盛況，收盤則有32千金。

千金股中，盤中一度有10檔創天價，包括信驊、鴻勁（7769）、精測（6510）、健策（3653）、旺矽（6223）、創意（3443）、光聖（6442）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）、聯亞（3081）等，不過， 創意收盤並未創高， 因此僅9檔千金股創收盤新高；另外，穎崴（6515）、精測、奇鋐、嘉澤（3533）、印能科技（7734）、昇達科則以漲停收盤。

股王信驊持續朝萬元挺進，早盤以9,250元開出，終場收在最高的9,790元，寫歷史新高；信驊近期獲多家外資將目標價喊上萬元，約介於10,000~12,000元；美系外資大幅調高信驊明年EPS預估至266.66元，並將目標價拉高至12,000元，為目前市場最高目標價。

信驊 市場 台股

