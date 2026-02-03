成交值前十名有一半都是記憶體 大跌之下誰最受外資青睞？

台股3日反彈大漲，在高價股大漲、台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股走強帶動下，上漲571.33點，收在32,195.36點，漲幅1.81%，成交量7,949.91億元。記憶體今持續陷入回檔修正，觀察成交量前十名中，華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）、南亞科（2408）都收黑。成交值前十名中，南亞科擠下台積電，為成交值第一。而收黑的記憶體股中，外資最青睞力積電，買超逾6,000張。

以成交量來看，個股僅元晶（6443）上漲超過半根停板，聯電（2303）收60.8元，小漲0.16%。記憶體中跌幅最重的為華邦電，也是成交量第一名，第二名旺宏小跌0.35%，收84.5元，最為抗跌。南亞科下跌逾5%，力積電跌逾4%。

成交值部分，南亞科、華邦電分別位居第一和第二名，台積電落在第三名，而群聯（8299）、旺宏居第四、第五名，前五名中有四名為記憶體。群聯也是下跌作收，收1,990元，跌幅7.23%。

外資今買超72.68億元，在台股大漲下買超不多，但觀察今日外資買賣超，記憶體族群中買超力積電最多，買超6,843張，其次為力成（6239），買超2,116張。但賣超旺宏12,993張、華邦電11,912張，晶豪科（3006）4,118張。

力積電逐步淡出低毛利訂單，聚焦高毛利與AI相關應用，業界指出，力積電以18億美元出售銅鑼廠予美光，並獲美光預約高頻寬記憶體（HBM）後段晶圓製造產能，使得力積電明確調整方向，營運有望脫胎換骨。

美光日前說明，將協助力積電精進現有利基型DRAM製程技術，業界解讀，這似代表美光將把20奈米以下的DRAM製程技術移轉給力積電，透過美光支援設備、技術，有望排除力積電製程障礙，以最快的速度切入20奈米以下技術。

力積電也積極布局Wafer-on-Wafer（WoW）3D堆疊技術，專注於記憶體與邏輯晶片垂直整合，其優勢在於整合愛普等合作夥伴的3D AI技術，主攻邊緣AI與高頻寬記憶體需求，已獲美系大客戶驗證，預計2026年下半年量產。

今日成交量前十名分別為華邦電、旺宏、凱基台灣TOP50（009816）、群創（3481）、力積電、主動安聯台灣（00993A）、元晶、華新（1605）、聯電、南亞科。成交值前十名分別為南亞科、華邦電、台積電、群聯、旺宏、欣興（3037）。