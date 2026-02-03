Lumentum財報前大漲 帶動台股光通訊緊追在後

美國光通訊大廠Lumentum 3日即將公布財報，昨夜大漲8%，盤後再漲3%，帶動台股光通訊反彈，光聖（6442）、聯亞（3081）股價創下了歷史新高，聯亞更是站穩千金行列；而波若威（3163）及統新（6426）也有不俗的表現，市場仍是看好今年將會是光通訊商轉元年，而明、後兩年則是業績井噴期。

據了解，在財報公布之前，上周五大摩便已事先調升Lumentum目標價，調升幅度達15%，顯示大摩十分看好Lumentum本次財報將再次超出預期。而Lumentum業績爆炸意味著EML、CW Laser需求仍持續暢旺，法人表示，台股供應鏈中，以聯亞、華星光（4979）、光環（3234）及聯鈞（3450）等供應鏈受惠程度最高。