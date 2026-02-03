法人估這二檔PCB股 今年均大賺超過一個資本額

近來台股雖震盪加劇，不過盤面上，相關具漲價等利多題材的個股，仍是市場買盤聚焦的重心。隨3日台股報復性強彈，相關個股也紛紛強勢表態，如欣興（3037）大漲5.47%、收385元；南電（8046）更勁揚7.2%、收394.5元，均大漲超過半根停板。

今年以來，「漲價概念股」始終是市場買盤點火的焦點之一，從晶圓代工價格上漲，一路延燒至成品及零組件，如IC載板、銅箔基板、PCB、記憶體、被動元件、MCU等，甚至傳產股如鋼品、線纜等，也因原物料上漲而紛紛調價。

在電子零組件方面，PCB相關的價格上漲最受矚目，除了因為高階產品供應短缺外，上游原物料如玻纖布、銅箔基板等價格上揚，更是推升價格上漲的助攻關鍵。外資甚至形容PCB與銅箔基板市場迎來「量價齊升」的黃金期。

欣興方面，法人以「欣欣向榮」來形容該公司今年的營運表現。欣興自2025年第4季起，因旺季效應及AI需求的強勁帶動，載板產品即開始與客戶展開漲價協商，預期本季起將開始陸續展現效應。

展望今年，法人表示，欣興受惠AI相關封裝載板與HDI產品需求帶動，加上ABF與BT載板的漲價效應，預估今年營收年增率將超過25%，稅後淨利年增率達1.91倍，每股稅後純益（EPS）則大賺一個資本額、上看10.12元水準。

南電部分，同樣受惠於去年下半年的ABF、BT載板漲價效應持續發揮，加上首季營運淡季不淡，使得首季毛利率持續擴張；今年上半年隨T-Glass缺口持續擴大，將使載板產品的議價能力增強，法人估價格漲幅有望上調5%-10%。

法人指出，隨ASIC與800G需求持續強勁，加上原物料供給仍然偏緊，有望再度推升價格調整，嘉惠營收與毛利率表現。預估南電今年營收年增率約35%，獲利年增高達3.87倍，EPS則大賺超過一個股本、上看12.64元。