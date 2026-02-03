投信年前押寶！台股上漲571.33點、三大法人買超110億元

快訊

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股3日反彈大漲，在高價股大漲、台積電（2330）、聯發科（2454）等權值股走強帶動下，上漲571.33點，收在32,195.36點，漲幅1.81%，成交量7,949.91億元，三大法人買超110.1億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超72.68億元，投信買超106.34億元，自營商賣超（合計）68.92億元，其中自營商（自行買賣）賣超24.03億元，自營商（避險）賣超44.89億元。

台積電今收1,800元，上漲1.98%%。高價股漲勢強勁，股王信驊（5274）強漲8.3%，收歷史新高9,790元；測試介面股穎崴（6515）、精測（6510）漲停亮燈、旺矽（6223）大漲逾8%，雍智科技（6683）拉出第三根漲停；矽光子股王光聖（6442）再刷新高，收1,830元，漲幅7%，聯亞（3081）漲停至1,095元、全新（2455）、訊芯-KY（6451）也漲停。散熱股也大漲，奇鋐（3017）漲停鎖死，收1,635元，股價創高，富世達（6805）大漲逾9%，雙鴻（3324）上漲約7%。

低軌衛星股王昇達科（3491）繼續領軍上攻，收漲停板1,280元，燿華（2367）、耀登（3138）也亮燈漲停，良維（6290）上漲逾8%，啟碁（6285）漲約7%，穩懋（3105）、兆赫（2485）上漲逾6%。記憶體族群持續修正，華邦電（2344）下跌9%，收105.5元，晶豪科（3006）下跌近8%，群聯（8299）下跌逾7%，南亞科（2408）、威剛（3260）、宇瞻（8271）下跌逾5%，力積電（6770）、十銓（4967）跌逾4%。

台股 三大法人 外資

