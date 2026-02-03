新興市場上周持續吸引資金流入 台股最吸金

快訊

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
彭博資訊彙整的數據顯示，新興市場ETF上周持續吸引資金，台灣資產上周的吸金額稱冠新興市場。路透

追蹤新興市場資產的指數型基金（ETF）上周持續吸引資金，延續連15周共流入428億美元的態勢。其中，台灣資產上周的吸金額稱冠新興市場，凸顯台灣科技股之火熱。

彭博資訊彙整的數據顯示，在止於1月30日當周，在美國掛牌的整體新興市場ETF、以及針對特定新興市場國家的ETF共吸引65億美元資金，與前一周的68.5億美元吸金額差不多，而且全都沒有國家遭逢資金流出。

其中以台灣資產吸引的資金最多，流入約13.93億美元，全都是流入台股ETF，南韓則以12億美元的吸金額居次，中國大陸／香港以11.48億美元位居第三。

新興市場資產今年來已共吸金249億美元，反映隨著人工智慧（AI）類股暴漲、以及美國政策的不確定性及美元疲軟，促使投資人調整地理暴險思維。

瑞銀全球財富管理公司新興市場美洲投資長謝爾旺科（Alejo Czerwonko）表示，就連長期不受青睞的新興市場，今年來都吸引資金流入，顯示投資人正在分散地域投資，隨著新興市場持續吸引新資金流入，今年表現有望脫穎而出。

謝爾旺科說，2026年的一大投資主軸將是分散投資，反過來將幫助提振從亞洲到拉丁美洲等地的新興市場，特別是過去配置比率相對偏低的地區。

