快訊

舊金山灣區一天40多震！最大規模4.2 地震專家：無法預測何時結束

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

聽新聞
0:00 / 0:00

台股大漲571點收32,195點站上月線 台積電勁揚35元收1,800元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股3日出現反彈，盤中受記憶體族群連續第二日拉回，影響多頭氣勢，台積電（2330）與聯發科（2454）帶領多頭買盤，收盤上漲571.33點，終場以32,195.36點作收，站上月線。成交量7,949.91億元；台積電（2330）收盤價1,800元，上漲35元，漲幅1.98%。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、華通（2313）、奇鋐（3017）、聯發科（2454）、啟碁（6285）、燿華（2367）、雙鴻（3324）、嘉澤（3533）、健策（3653）、穎崴（6515）及金像電（2368）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、力積電（6770）、晶豪科（3006）、臻鼎-KY（4958）、華東（8110）、十銓（4967）、至上（8112）、創見（2451）及宏碁（2353）。

第一金投顧表示，周一台股指數盤中回測20日均線附近尋求支撐，均線依舊維持多頭排列，雖周二反彈，但短期均線轉為下彎，日 KD 指標自高檔區交叉向下。盤面最重要的人氣與強弱勢關鍵的記憶體族群已連兩日回檔，受消息面影響之外，短線股價漲多後震盪難免。

台股封關在即，內資股或有回收資金壓力，短期逢低布局將為較好選項，同時修正過程資金水位同時也須嚴控。長線上，回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，AI仍是2026年的成長主旋律，選股仍以有成長動能的產業為主，目前以AI相關展望最明確，成長性也最好，2026年有成長動能的企業將是資金持續關注的對象，PC及手機等其他消費性產品在2026年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定。

傳產股短線則可留意資金匯聚等表現強勁族群，中長線仍舊為原物料、車用、綠能重電成長股。選股依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期 AI 權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，長線聚焦持續成長產業趨勢及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。

短線 台積電

延伸閱讀

史上運氣最好ETF？009816昨低接今掛牌「開盤狂飆6％」…專家4點優劣勢分析

市值型變身暴力配息！00923擬配1.71元創新高…年化衝破12％「這天」除息

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

台股大跌見真章！主動式00995A跌幅僅0.87％最抗跌…旺矽、健策等7檔AI股逆勢護體

相關新聞

台股大漲571點收32,195點站上月線 台積電勁揚35元收1,800元

台股3日出現反彈，盤中受記憶體族群連續第二日拉回，影響多頭氣勢，台積電（2330）與聯發科（2454）帶領多頭買盤，收盤...

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

台股從高點32,996點回檔修正， 短短3個交易日大跌1,636點，3日止跌大漲，記憶體族群跌勢較大盤晚，2日才出現大跳...

台股開高走高 最高大漲669點至32,293點 法人：力守月線 反彈在即

美股四大指數2日全數收紅，且以費半指數上漲1.7%最高，激勵台股3日開高走高，盤中一度大漲669點至32,293點。台積...

新興市場上周持續吸引資金流入 台股最吸金

追蹤新興市場資產的指數型基金（ETF）上周持續吸引資金，延續連15周共流入428億美元的態勢。其中，台灣資產上周的吸金額...

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

美股昨夜由晶片與AI股領軍彈升，四大指數全面收紅，台積電ADR大漲，台指期夜盤強彈625點、報32,241點。2月台指期...

台積電ADR大漲3.3% 較台北交易溢價22.3%

台積電ADR周一大漲3.3%，收在342.36美元，較台北交易溢價22.3%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。