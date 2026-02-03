台股大漲571點收32,195點站上月線 台積電勁揚35元收1,800元

台股3日出現反彈，盤中受記憶體族群連續第二日拉回，影響多頭氣勢，台積電（2330）與聯發科（2454）帶領多頭買盤，收盤上漲571.33點，終場以32,195.36點作收，站上月線。成交量7,949.91億元；台積電（2330）收盤價1,800元，上漲35元，漲幅1.98%。

今日成交金額大且走高為：欣興（3037）、華通（2313）、奇鋐（3017）、聯發科（2454）、啟碁（6285）、燿華（2367）、雙鴻（3324）、嘉澤（3533）、健策（3653）、穎崴（6515）及金像電（2368）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、力積電（6770）、晶豪科（3006）、臻鼎-KY（4958）、華東（8110）、十銓（4967）、至上（8112）、創見（2451）及宏碁（2353）。

第一金投顧表示，周一台股指數盤中回測20日均線附近尋求支撐，均線依舊維持多頭排列，雖周二反彈，但短期均線轉為下彎，日 KD 指標自高檔區交叉向下。盤面最重要的人氣與強弱勢關鍵的記憶體族群已連兩日回檔，受消息面影響之外，短線股價漲多後震盪難免。

台股封關在即，內資股或有回收資金壓力，短期逢低布局將為較好選項，同時修正過程資金水位同時也須嚴控。長線上，回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，AI仍是2026年的成長主旋律，選股仍以有成長動能的產業為主，目前以AI相關展望最明確，成長性也最好，2026年有成長動能的企業將是資金持續關注的對象，PC及手機等其他消費性產品在2026年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定。

傳產股短線則可留意資金匯聚等表現強勁族群，中長線仍舊為原物料、車用、綠能重電成長股。選股依舊回歸基本面，有獲利成長的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期 AI 權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成長潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，長線聚焦持續成長產業趨勢及季報年報等基本面選股，有拉回再作長線布局，並嚴控持股水位與風險。