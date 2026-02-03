台股開高走高 最高大漲669點至32,293點 法人：力守月線 反彈在即

美股四大指數2日全數收紅，且以費半指數上漲1.7%最高，激勵台股3日開高走高，盤中一度大漲669點至32,293點。台積電盤中最高上漲45元至1,810元。

凱基投顧表示，周一大盤帶有下影線力守月線，接下來周二最好能持續力守月線且以紅K作收，技術面就有機會開始醞釀急跌後的反彈走勢，否則短線將持續探底，再次跌破月線後下檔恐將回測1月21日大量黑K低點31,200點。另一方面，今年1月以來表現最強記憶族群出現重挫走勢直接影響了市場信心，近日將扮演台股能否止跌回穩的先行指標，相關個股若能拉出長下影線或是量縮不跌收紅K，才代表恐慌賣壓暫時告一段落。

凱基投顧指出，大盤在三天內急跌1,637點，若回測月線無法止穩，整理時間恐拉長，再加上距離農曆年封關（2月11日）僅剩六個交易日，市場存在長假前的獲利了結與避險情緒，因此，近期操作須嚴格設立損益點，由於本周起上市櫃公司將陸續公布1月營收，短線可先聚焦營收增長優於預期相關個股。