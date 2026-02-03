快訊

台股開高走高 最高大漲669點至32,293點 法人：力守月線 反彈在即

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
美股四大指數2日全數收紅，且以費半指數上漲1.7%最高，激勵台股3日開高走高，盤中一度大漲669點至32,293點。台積電盤中最高上漲45元至1,810元。

凱基投顧表示，周一大盤帶有下影線力守月線，接下來周二最好能持續力守月線且以紅K作收，技術面就有機會開始醞釀急跌後的反彈走勢，否則短線將持續探底，再次跌破月線後下檔恐將回測1月21日大量黑K低點31,200點。另一方面，今年1月以來表現最強記憶族群出現重挫走勢直接影響了市場信心，近日將扮演台股能否止跌回穩的先行指標，相關個股若能拉出長下影線或是量縮不跌收紅K，才代表恐慌賣壓暫時告一段落。

凱基投顧指出，大盤在三天內急跌1,637點，若回測月線無法止穩，整理時間恐拉長，再加上距離農曆年封關（2月11日）僅剩六個交易日，市場存在長假前的獲利了結與避險情緒，因此，近期操作須嚴格設立損益點，由於本周起上市櫃公司將陸續公布1月營收，短線可先聚焦營收增長優於預期相關個股。

凱基投顧 台股

相關新聞

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

台股從高點32,996點回檔修正， 短短3個交易日大跌1,636點，3日止跌大漲，記憶體族群跌勢較大盤晚，2日才出現大跳...

台股開高走高 最高大漲669點至32,293點 法人：力守月線 反彈在即

美股四大指數2日全數收紅，且以費半指數上漲1.7%最高，激勵台股3日開高走高，盤中一度大漲669點至32,293點。台積...

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

美股昨夜由晶片與AI股領軍彈升，四大指數全面收紅，台積電ADR大漲，台指期夜盤強彈625點、報32,241點。2月台指期...

台積電ADR大漲3.3% 較台北交易溢價22.3%

台積電ADR周一大漲3.3%，收在342.36美元，較台北交易溢價22.3%。

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，...

台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面...

