化工股領頭羊！日勝化攻漲停 鞋材訂單回籠、高階應用受矚目

日勝化（1735）3日盤中以18.5元攻上漲停，成交量逾千張，漲勢領先化工族群。該公司去年法說會上指出，隨下半年Nike等國際大廠鞋材訂單回溫，加上新產品今年陸續發酵，營收、獲利均看正向。

日勝化日前表示，去年第2季起受關稅衝擊較大，銷售急凍，慘吞虧損。但第3季起需求緩慢回溫，且國際鞋材業務因主要客戶Nike庫存去化效應漸顯，訂單回籠，鞋材營收、獲利明顯有起色。

日勝化今年也預計推出三大新產品，與日本化學接著劑與室內建築板材廠愛克（AICA）合作，代工生產建材塗料產品Jolypate，預計成為今年主力新品之一；主要訴求抗反射、抗眩，應用範圍包含電子產品螢幕、顯示器、光學鏡片及太陽能板的低UV反射塗料，目前已接近完成階段；以及新一代鞋材材料、超臨界射出發泡TPU。公司表示，新一代鞋材產品如順利導入，未來獲利有很大想像空間。

高階應用部分，日勝化日前於法說會上指出，旗下UV材光固化材料已打入PCB應用，但相目前中階產品仍面臨中國大陸廠商競爭問題。此外，公司也透露，半導體供應鏈相關耗材，預期今年開始導入客戶，不過初期占營收比重不會太大。

日勝化去年全年營收23.03億元，年減12.95%；去年前三季稅後純益2,012萬元，年減約72%，每股純益（EPS）0.2元。

營收比重部分，旗下以PU產品為主的生活及運動產業（SLS）事業占三分之二，特化（SC，CLA）產品約占營收三分之一。