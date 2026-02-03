千金狂潮再現！股王信驊領軍9檔創新高 盤面閃見33千金

台股3日展開強勁反攻，大盤盤初一度飆漲669.8點、觸及32,293.83點，盤中雖受記憶體族群劇烈震盪影響、漲點收斂至約500點上下，但高價股氣勢不減，在股王信驊（5274）續寫新里程碑下，盤面一度閃見「33千金」盛況，且有9檔齊創天價，成為今日最大亮點之一。

權王信驊盤中再創歷史新高，最高衝上9,755元，持續改寫台股股王紀錄，也成為千金軍團最強號召，高價股買氣明顯回溫，盤中一度有33檔千元以上個股同台亮相，雖新代短暫觸及千元關卡後未能站穩，但整體仍維持32千金格局。

除信驊外，3日同步創下歷史新高的千金股尚包括穎崴（6515）、鴻勁（7769）、精測（6510）、旺矽（6223）、創意（3443）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）、聯亞（3081）等共9檔；其中，穎崴、精測、奇鋐、嘉澤（3533）、印能科技（7734）、昇達科（3491）更亮燈漲停，氣勢凌厲。興櫃市場方面，股王漢測（7856）與股后倍利科（7822）亦雙雙改寫新高，顯示高價股多頭行情持續向外擴散。

法人指出，信驊近期股價強勢，關鍵來自外資接連上調目標價。繼多家內外資喊出「萬元」後，美系外資2日再度大幅調升信驊2027年EPS預估至266.66元，並將目標價一舉拉高至12,000元，成為目前市場最高目標價。現階段，內外資對信驊目標價區間普遍落在10,000元至12,000元。

該美系外資分析師指出，隨美國四大雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴張，預估2026、2027年資本支出年增率分別達53%與15%，帶動一般型伺服器出貨量年增8%與12%，AI訓練型伺服器更分別年增67%與34%，將推升信驊2026、2027年邁入強勁成長循環。特別是新一代BMC晶片AST2700開始放量，ASP較前一代產品高出約67%，加上Mini BMC於既有客戶端出貨持續攀升，成為獲利升級的重要推手。

法人並看好信驊新業務動能，包括I/O擴展晶片與平台韌體防護與恢復晶片（PFR IC），隨伺服器平台轉換及AST2700滲透率提升而同步受惠。基於此，外資上修信驊2026、2027年EPS分別至169.01元與266.66元，並以45倍本益比推算，合理股價上看12,000元。