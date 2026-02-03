快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

千金狂潮再現！股王信驊領軍9檔創新高 盤面閃見33千金

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股3日展開強勁反攻，大盤盤初一度飆漲669.8點、觸及32,293.83點，盤中雖受記憶體族群劇烈震盪影響、漲點收斂至約500點上下，但高價股氣勢不減，在股王信驊（5274）續寫新里程碑下，盤面一度閃見「33千金」盛況，且有9檔齊創天價，成為今日最大亮點之一。

權王信驊盤中再創歷史新高，最高衝上9,755元，持續改寫台股股王紀錄，也成為千金軍團最強號召，高價股買氣明顯回溫，盤中一度有33檔千元以上個股同台亮相，雖新代短暫觸及千元關卡後未能站穩，但整體仍維持32千金格局。

除信驊外，3日同步創下歷史新高的千金股尚包括穎崴（6515）、鴻勁（7769）、精測（6510）、旺矽（6223）、創意（3443）、奇鋐（3017）、昇達科（3491）、聯亞（3081）等共9檔；其中，穎崴、精測、奇鋐、嘉澤（3533）、印能科技（7734）、昇達科（3491）更亮燈漲停，氣勢凌厲。興櫃市場方面，股王漢測（7856）與股后倍利科（7822）亦雙雙改寫新高，顯示高價股多頭行情持續向外擴散。

法人指出，信驊近期股價強勢，關鍵來自外資接連上調目標價。繼多家內外資喊出「萬元」後，美系外資2日再度大幅調升信驊2027年EPS預估至266.66元，並將目標價一舉拉高至12,000元，成為目前市場最高目標價。現階段，內外資對信驊目標價區間普遍落在10,000元至12,000元。

該美系外資分析師指出，隨美國四大雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴張，預估2026、2027年資本支出年增率分別達53%與15%，帶動一般型伺服器出貨量年增8%與12%，AI訓練型伺服器更分別年增67%與34%，將推升信驊2026、2027年邁入強勁成長循環。特別是新一代BMC晶片AST2700開始放量，ASP較前一代產品高出約67%，加上Mini BMC於既有客戶端出貨持續攀升，成為獲利升級的重要推手。

法人並看好信驊新業務動能，包括I/O擴展晶片與平台韌體防護與恢復晶片（PFR IC），隨伺服器平台轉換及AST2700滲透率提升而同步受惠。基於此，外資上修信驊2026、2027年EPS分別至169.01元與266.66元，並以45倍本益比推算，合理股價上看12,000元。

信驊 外資

延伸閱讀

雙鴻、奇鋐 押逾三個月

全民權證／信驊 瞄準逾150天

股票一張破900萬！吳怡霈主持股王尾牙　驚呼「像國際級高科技研討會」

信驊股價挑戰萬元 交易所研議縮小升降單位

相關新聞

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

台股從高點32,996點回檔修正， 短短3個交易日大跌1,636點，3日止跌大漲，記憶體族群跌勢較大盤晚，2日才出現大跳...

台股開高走高 最高大漲669點至32,293點 法人：力守月線 反彈在即

美股四大指數2日全數收紅，且以費半指數上漲1.7%最高，激勵台股3日開高走高，盤中一度大漲669點至32,293點。台積...

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

美股昨夜由晶片與AI股領軍彈升，四大指數全面收紅，台積電ADR大漲，台指期夜盤強彈625點、報32,241點。2月台指期...

台積電ADR大漲3.3% 較台北交易溢價22.3%

台積電ADR周一大漲3.3%，收在342.36美元，較台北交易溢價22.3%。

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，...

台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。