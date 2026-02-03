快訊

記憶體上演「大怒神」可不可以買？分析師曝關鍵價位在這裡

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股2日慘遭空襲，記憶體類股成重災區。路透
台股2日慘遭空襲，記憶體類股成重災區。路透

台股從高點32,996點回檔修正， 短短3個交易日大跌1,636點，3日止跌大漲，記憶體族群跌勢較大盤晚，2日才出現大跳水，3日則是上演先開高反攻再重挫走低的「大怒神」走勢，到底挾著漲價題材的記憶體大跌之下可不可進場買進了？

台股1月大漲3,100.15點，漲幅10.7%，創史上最強元月，但是在1月底就先爆出賣壓，大盤指數在1月29日盤中寫下歷史新高後翻黑，其後出現修正，短短3個交易日下跌16,00點；證券分析師張陳浩坦言，主要是獲利了結的賣壓提早出現所造成。

台股3日止跌，早盤以31,737.66點開出，上漲113.63點，一度拉升至32,293.83點，上漲669.8點，權王台積電（2330）以1,810元開高領漲，記憶體族群則是開高走低的表現。

國際原廠美光、三星股價創新高，加上研調機構全面上修報價漲幅至100%，激勵記憶體開高大漲，但獲利賣壓仍然沉重，加上長江存儲提前量產的疑慮干擾，讓記憶體族群上演「大怒神」走勢，早盤記憶體族群一度全面回神，旺宏（2337）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）、晶豪科（3006）等齊步走高，但盤中風雲變色，華邦電、南亞科、群聯、晶豪科等一度觸及跌停。

到底記憶體股何時可以進場買進？張陳浩認為，記憶體出現乖離過大的修正表現，可以華邦電來觀察，預估在100元價位將是有強烈支撐， 股價壓回到百元附近可找買點，但要注意的是，若是跌破100元則要停損。

張陳浩強調， 目前記憶體族群的基本面沒有改變， 漲價題材持續，將推升股價的表現，包括華邦電、南亞科、群聯、晶豪科等都可以留意，尋找買點布局。

