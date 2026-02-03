世界先進財報／去年 EPS 4.3元 超額配4.5元
晶圓代工廠世界先進（5347）3日盤後召開法說會公布展望，盤前先公布財報，去年每股稅後純益EPS為4.3元，同時董事會拍板超額配4.5元。
展望未來，法人預估世界先進今年首季出貨可望持平至小幅季減少，均價並預估持平。長約仍將持續挹注營運表現。
世界先進2025年累計營收485.91億元，年增10.3%，歸屬母公司淨利約79.08億元，年增12.22%，每股純益4.3元。
配息方面，世界先進公告，董事會拍板超額配4.5元。並說明嗣後如因公司買回庫藏股、庫藏股轉讓與員工或註銷、員工認股權憑證行使、限制員工權利新股之發行與註銷、或海外轉換公司債之普通股轉換，致影響流通在外股份總數時，授權董事長依決議之普通股現金股利總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整配息比率。
