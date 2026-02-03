快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

聽新聞
0:00 / 0:00

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股昨夜由晶片與AI股領軍彈升，四大指數全面收紅，台積電ADR大漲，台指期夜盤強彈625點、報32,241點。2月台指期3日開盤狂飆770點、衝上32,836點，金融期及電子期聯袂開高，隨後大盤跟著開高113.63點、報31,737.66點，並在台積電（2330）開高45元、報1,810元助攻下，漲點迅速擴大至逾600點，一舉收復昨日失土、觸及5日線。

五大權值股中，台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）聯袂開高，日月光投控漲逾4.5%最剽悍。而昨日慘遭血洗的記憶體族群，受惠集邦上調本季傳統型DRAM與儲存型快閃記憶體漲幅預估，盤初由旺宏（2337）打前鋒，威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、晶豪科（3006）、力積電（6770）等聯袂彈升逾5%，南亞科（2408）、華邦電（2344）也有3%以上的漲幅表現。

回顧2日台股表現，大盤終場下跌439.72點，收在31,624.03點，盤中最低一度下探31,359.95點，最大跌點達703.8點，所幸回測月線後獲得支撐，未跌破重要技術關卡。成交值降至7,698.8億元。

值得注意的是，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）分別逆勢收復9,000元與4,000元整數關卡，台積電也強拉尾盤，對市場信心形成支撐。

籌碼面上，三大法人合計賣超535.95億元，其中外資賣超480.5億元、自營商賣超104.98億元；不過，投信終止連續26個交易日賣超，回補49.53億元。

法人指出，由於台股1月急漲，1月底年線乖離率逾30%且季線乖離逾10%，隨農曆年關將至，獲利回吐賣壓轉強。目前日KD向下交叉且開口擴大，短線需緊盯月線支撐。法人建議，鑑於歷史天量後多伴隨震盪，應適度降槓桿、減持水位，靜待量縮止跌訊號，並鎖定「高配息、低位階、具競爭優勢」族群分批布局。

台積電 快閃記憶體

延伸閱讀

台指期夜盤漲625點 法人：台股拚重返32000點

台股大跌見真章！主動式00995A跌幅僅0.87％最抗跌…旺矽、健策等7檔AI股逆勢護體

台積電ADR大漲3.3% 較台北交易溢價22.3%

台股布局 盯四止跌訊號

相關新聞

一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

美股昨夜由晶片與AI股領軍彈升，四大指數全面收紅，台積電ADR大漲，台指期夜盤強彈625點、報32,241點。2月台指期...

台積電ADR大漲3.3% 較台北交易溢價22.3%

台積電ADR周一大漲3.3%，收在342.36美元，較台北交易溢價22.3%。

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，...

台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面...

台股總開戶數創高

臺灣證券交易所昨（2）日公布，台股元月新開戶數激增9.13萬人，為2021年3月公布數據以來單月最大增數，總開戶人數達1...

勞動基金再釋500億活水…遴選委外代操 前十大持股公布

勞動基金運用局昨（2）日表示，今年預計將再遴選委外代操國內股市約500億元，與往年大致相當，換言之，將有500億元資金活...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。