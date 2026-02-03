一天收復失土！台積電開1,810元重返5日線 台股強彈逾600點

美股昨夜由晶片與AI股領軍彈升，四大指數全面收紅，台積電ADR大漲，台指期夜盤強彈625點、報32,241點。2月台指期3日開盤狂飆770點、衝上32,836點，金融期及電子期聯袂開高，隨後大盤跟著開高113.63點、報31,737.66點，並在台積電（2330）開高45元、報1,810元助攻下，漲點迅速擴大至逾600點，一舉收復昨日失土、觸及5日線。

五大權值股中，台積電、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）聯袂開高，日月光投控漲逾4.5%最剽悍。而昨日慘遭血洗的記憶體族群，受惠集邦上調本季傳統型DRAM與儲存型快閃記憶體漲幅預估，盤初由旺宏（2337）打前鋒，威剛（3260）、十銓（4967）、宜鼎（5289）、晶豪科（3006）、力積電（6770）等聯袂彈升逾5%，南亞科（2408）、華邦電（2344）也有3%以上的漲幅表現。

回顧2日台股表現，大盤終場下跌439.72點，收在31,624.03點，盤中最低一度下探31,359.95點，最大跌點達703.8點，所幸回測月線後獲得支撐，未跌破重要技術關卡。成交值降至7,698.8億元。

值得注意的是，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）分別逆勢收復9,000元與4,000元整數關卡，台積電也強拉尾盤，對市場信心形成支撐。

籌碼面上，三大法人合計賣超535.95億元，其中外資賣超480.5億元、自營商賣超104.98億元；不過，投信終止連續26個交易日賣超，回補49.53億元。

法人指出，由於台股1月急漲，1月底年線乖離率逾30%且季線乖離逾10%，隨農曆年關將至，獲利回吐賣壓轉強。目前日KD向下交叉且開口擴大，短線需緊盯月線支撐。法人建議，鑑於歷史天量後多伴隨震盪，應適度降槓桿、減持水位，靜待量縮止跌訊號，並鎖定「高配息、低位階、具競爭優勢」族群分批布局。