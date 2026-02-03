台積電ADR大漲3.3% 較台北交易溢價22.3%

台積電ADR周一大漲3.3%，收在342.36美元，較台北交易溢價22.3%。

美股周一擺脫上周頹勢，在製造業景氣轉強的激勵下強勢反彈。道瓊工業指數在蘋果和卡特皮勒推動下大漲超過 500 點，晶片和 AI 相關類股更領軍反攻，帶動費城半導體指數強彈。

美股三大指數同步走揚。道瓊工業指數大漲 515.19 點，漲幅 1.1%，收在 49,407.66 點，距離歷史高點僅剩不到 200 點。標普 500 指數則上漲37.41點，漲幅0.5%，終結先前連三天頹勢，收盤報 6,976.44 點，逼近上周創下的歷史紀錄。那斯達克綜合指數同樣表現穩健，上漲130.26點，漲幅 0.6% 至 23,592.11 點。

SanDisk 因財報和AI 儲存需求帶動，收盤狂漲 15.4%；同為記憶體巨頭美光（Micron）也大漲 5.5%，威騰電子（Western Digital）漲幅亦超過 5%。

英特爾（Intel）大漲超過 5%，超微（AMD）則上漲 4.0%。費城半導體指數大漲1.7%。

台灣加權股價指數周一下跌439.72點，收在31,624.03點。台積電（2330）跌0.6%收在1,765元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,157.74 +3.3% 1,765.00 22.3%

日月光投控 ASX US 306.73 +2.3% 292.00 5.0%

聯電 UMC US 63.46 -1.4% 60.70 4.6%

中華電信 CHT US 132.17 -1.6% 133.00 -0.6