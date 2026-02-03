台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面扭轉，建議投資人靜待四大止跌訊號浮現後，可伺機布局績優股抱股過年。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利對台股短線行情的看法，台股目前擁有三大利多、兩大利空，其中，三大利多包含比特幣、黃金、白銀、債市等非股市資金轉股；台股獲利成長的重新評價行情；降息資金行情。

兩大利空則是丙種資金及自營商結帳、短線擁擠。市場擁擠現象包含當沖比超過四成、融資維持率創高、成交量9,000億元收長黑、大盤與年線乖離率超過33%。

展望後市，台股止跌訊號可觀察四大項，第一，貴金屬及美股表現。近來黃金出現40年來最大單日跌幅，白銀價格更創史上最大跌幅，後續貴金屬及美股走勢若能止穩，有利台股後市。

第二，法人籌碼面。外資連續兩日賣超近千億元、自營商1月大賺後結帳，後續應留意外資、自營商賣超是否告一段落。

第三，台積電（2330）、記憶體股、兆元宴股等三大指標族群動向。台積電這波股價修正並未回測月線支撐，且昨日開低走高收下紅K棒，釋出偏強訊號；但高人氣的記憶體走勢仍分歧，後續關注報價表現；兆元宴組裝廠的廣達股價測試年線、鴻海跌破半年線、光寶科測試半年線，後續若能止跌有助台股回溫。第四，技術面KD指標目前呈現死亡交叉向下，短線轉弱，宜盡速化解。