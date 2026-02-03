台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，但在國家隊聯手投信進場馳援下，終場下跌439點收31,624點，驚險守住月線。然台股在短短三個交易日已重挫逾千點，修正1,179點。

台股在寫下最強元月漲點紀錄後，面臨高檔的技術面、資金面雙修正壓力，連三日收黑K，所幸昨天是價跌量縮，加上台指期夜盤一度漲逾500點，顯示投資人對後市不看淡。綜合兆豐投顧董事長李秀利、富邦投顧董事長陳奕光看法，短線指數下檔區間先看30,000點的整數關卡至31,200點間支撐，對台股後市行情仍不悲觀。

三大法人昨日共計賣超台股535.9億元，連三賣。其中，外資賣超480.5億元、連二賣，短短兩天賣超逼近千億元，達992.8億元；短線市場敏感度高的自營商也賣超104.9億元、連四賣，累計賣超351.5億元；反觀投信終結連26賣，反手買超49.5億元，主要買盤來自於今日將掛牌上市的主動安聯台灣、凱基台灣TOP 50，合計募集金額約203.1億元。

昨天除投信進場外，八大公股行庫買超金額更是擴大至135.5億元，連三買，累計買超280.7億元。

美國總統川普提前公布聯準會下一任主席為華許，引發市場震盪，美期電子盤延續上周五美股跌勢，昨天亞洲主要股市也下挫，今年來表現最強的韓股下跌超過5%、日經225指數也紅翻黑下跌1.2%。台股亦下跌1.3%，盤面上19大類股全面綠油油，先前強勢人氣族群記憶體也成為重災區，包含南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）均以跌停收場。不過，丙種資金結帳的短空賣壓略有緩解，台股成交量縮減至7,714.1億元。

高價股部分呈現漲跌互見，千金股維持30檔，新代取代聯亞入列；漲幅前三強分別為印能科技漲8.2%、昇達科6.3%、旺矽4.5%；精測、昇達科、新代收盤價改寫新高。

【編譯劉忠勇、任中原／綜合外電】亞洲股市2日下挫，以韓股摔最重，盤中一度暫停交易，終場更摜破5,000點，美股2日早盤也下跌，因美國總統川普提名華許接掌聯準會（Fed）主席後美元走強，使貴金屬湧現賣壓，且保證金增加迫使投資人平倉，進而拋售其他資產，引發骨牌效應。

彭博資訊專欄作家李文（Jonathan Levin）指出，川普選擇華許，是市場平添動盪的原因之一，令整個華爾街與政策圈感到極度認知失調。

李文認為，川普雖保證主席人選將推動更寬鬆的貨幣政策，但華許過去的人設是「鷹派」人物，這將讓華許很難建立信譽。如果他力主降息，市場將認為他為討好川普而放棄自己的原則；如果他維持利率不變太久，立刻就會與川普發生齣齬，引發市場動盪。再者，現任主席鮑爾在卸任之前，將一直被華許的陰影所籠罩，而鮑爾放出的訊息很可能被市場誤解。華許力主要縮減Fed龐大的資產負債表，也引發了市場對資金流動性的疑慮。

另據華爾街日報上周末引述，輝達對OpenAI挹注1,000億美元的計畫已停擺。輝達執行長黃仁勳對此表示，對OpenAI投資1,000億美元一事「絕非正式承諾」，將針對每一輪募資「逐案」評估。