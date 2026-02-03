快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（2）日公布，台股元月新開戶數激增9.13萬人，為2021年3月公布數據以來單月最大增數，總開戶人數達1,385.9萬人，創新高。

檢視元月新開戶數各族群分布，30歲以下族群大幅下滑，單月減少逾17萬人，減幅7％；61歲以上族群大增23.04萬人，增幅5.7％，年輕世代開戶數減少，但銀髮族上揚，引發關注。

針對30歲以下年輕族群開戶數下滑，法人分析，主因「季節性板塊移動」，每逢元月，投資人因跨入新的一年，年齡自動增加1歲，導致原本處於該年齡層上限的投資人集體「晉升」到下一個級距。這種規律性移動，使得每年元月通常都會出現50歲以上開戶數驟增、30歲以下大幅減少的現象，並非年輕族群集體退場不買股票。

除季節性因素，台灣進入「超高齡社會」（65歲以上人口占比突破20％）以及「新生兒雪崩式下跌」的長線趨勢，亦改變股市投資人結構。

儘管結構發生移動，台股總體動能依然強勁，元月新開戶數達9.13萬人，創下有統計數據以來新高增數，遠高於過去平均每月約增4.1萬人的水準。

此外，31歲至60歲的中堅投資族群元月新開戶數仍保持穩定增長，合計增加逾3.2萬人，顯示主力部隊對台股後市仍樂觀。

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，...

台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面...

MSCI新興市場權重 台股首度超車大陸

彭博彙編數據顯示，台灣在MSCI新興市場股票指數中的權重已攀升至21.06％，自2007年7月以來首次超越中國大陸的20...

台股三個交易日高低點震盪逾1600點 金管會這樣說

台股三個交易日高低點震盪逾1,600點，引發賣壓。台股2日收盤下跌439.72點，跌幅1.37%，終場摜破10日線，以3...

春燕終於來了！萬綠叢中一點紅 外資買超第一名是中鋼

台股2日受美股期貨指數持續走跌影響，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點，跌幅1.37%，成...

