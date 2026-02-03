臺灣證券交易所昨（2）日公布，台股元月新開戶數激增9.13萬人，為2021年3月公布數據以來單月最大增數，總開戶人數達1,385.9萬人，創新高。

檢視元月新開戶數各族群分布，30歲以下族群大幅下滑，單月減少逾17萬人，減幅7％；61歲以上族群大增23.04萬人，增幅5.7％，年輕世代開戶數減少，但銀髮族上揚，引發關注。

針對30歲以下年輕族群開戶數下滑，法人分析，主因「季節性板塊移動」，每逢元月，投資人因跨入新的一年，年齡自動增加1歲，導致原本處於該年齡層上限的投資人集體「晉升」到下一個級距。這種規律性移動，使得每年元月通常都會出現50歲以上開戶數驟增、30歲以下大幅減少的現象，並非年輕族群集體退場不買股票。

除季節性因素，台灣進入「超高齡社會」（65歲以上人口占比突破20％）以及「新生兒雪崩式下跌」的長線趨勢，亦改變股市投資人結構。

儘管結構發生移動，台股總體動能依然強勁，元月新開戶數達9.13萬人，創下有統計數據以來新高增數，遠高於過去平均每月約增4.1萬人的水準。

此外，31歲至60歲的中堅投資族群元月新開戶數仍保持穩定增長，合計增加逾3.2萬人，顯示主力部隊對台股後市仍樂觀。