MSCI新興市場權重 台股首度超車大陸

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者黃彥宏／綜合報導

彭博彙編數據顯示，台灣在MSCI新興市場股票指數中的權重已攀升至21.06％，自2007年7月以來首次超越中國大陸的20.93％，成為該指數中權重最大的市場。

MSCI將於11日公布最新季度調整結果，法人表示，隨台股權重拉高，有機會在MSCI新興市場、MSCI亞洲除日本指數獲調高權重，將帶動新一波資金流入台股。

MSCI台灣指數在元月上漲逾11%，同期MSCI中國指數漲幅為5%。儘管中國大陸股市本益比仍低於台灣，但市場預期未來12個月，MSCI台灣指數獲利成長率可達37%，遠高於MSCI中國指數的15%。

Robeco亞太股票投資主管克拉布表示，這顯示AI題材的主導性日益增強，也反映投資人對亞洲估值具吸引力、AI相關標的興趣升溫。

包括高曼在內的花旗策略師，去年12月將台股評等由「中立」調至「加碼」，理由包括其深入參與全球AI供應鏈及較佳獲利前景；同時因大陸企業盈利疲弱與宏觀前景低迷，將陸股評等由「加碼」下調至「中立」。

統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧副總經理黃國偉等指出，台灣權重能超車，主要歸功於產業結構的優勢、國際資金的流向變化，總結有三大關鍵，一是受惠於AI概念股強勁表現，台企扮演不可或缺的角色，二是市場資金「去中國化」，因中國大陸存在外匯管制及投資限制，MSCI在評價時會考量市場流動比率；三是台股以高科技產業為主軸，而中國大陸仍以金融及傳統產業為重，台股更具吸引力。

MSCI 新興市場

