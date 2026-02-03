就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

盤勢分析

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

AI投資動能仍為市場核心主軸。輝達最新展望顯示，Blackwell架構出貨進入放量階段，資料中心需求延續強勁。供應鏈普遍反映GB200、GB300系列已經啟動第二波與第三波拉貨，2026年上半年能見度持續提升。

全球風險因素仍集中於地緣政治與能源價格波動。短線市場風險偏好回溫，但仍需留意突發性事件對資金流向的影響。

投資建議

儘管市場出現震盪，但AI產業仍持續看好，IP／ASIC、AI伺服器ODM、散熱、測試設備等族群展望持續正向。

指數層面雖處高檔整理，但電子權值股資金回流速度加快。外資1月以來累計買超台股約680億元，期貨淨空單水位明顯下降，顯示外資態度轉趨正面。

整體而言，台股在高基期下仍可能震盪，但產業趨勢面具備明確支撐，包括AI伺服器、CPO與高速光通訊需求延續；HBM與先進封裝產能持續吃緊；AI PC與AI手機啟動新一輪換機；消費性電子自低基期回溫。

建議投資人持續聚焦具備中長期成長能見度之族群，如AI伺服器供應鏈、散熱模組、記憶體、軍工與部分觀光與運輸相關類股。