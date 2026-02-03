快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

AI投資動能仍為市場核心主軸。輝達最新展望顯示，Blackwell架構出貨進入放量階段，資料中心需求延續強勁。供應鏈普遍反映GB200、GB300系列已經啟動第二波與第三波拉貨，2026年上半年能見度持續提升。

全球風險因素仍集中於地緣政治與能源價格波動。短線市場風險偏好回溫，但仍需留意突發性事件對資金流向的影響。

投資建議

儘管市場出現震盪，但AI產業仍持續看好，IP／ASIC、AI伺服器ODM、散熱、測試設備等族群展望持續正向。

指數層面雖處高檔整理，但電子權值股資金回流速度加快。外資1月以來累計買超台股約680億元，期貨淨空單水位明顯下降，顯示外資態度轉趨正面。

整體而言，台股在高基期下仍可能震盪，但產業趨勢面具備明確支撐，包括AI伺服器、CPO與高速光通訊需求延續；HBM與先進封裝產能持續吃緊；AI PC與AI手機啟動新一輪換機；消費性電子自低基期回溫。

建議投資人持續聚焦具備中長期成長能見度之族群，如AI伺服器供應鏈、散熱模組、記憶體、軍工與部分觀光與運輸相關類股。

AI 市場

延伸閱讀

一周盤前股市解析／鋼鐵、軍工、塑化 可短打

台股ETF十強 規模躍進

力積電優化產品組合

晶彩科打入台積供應鏈

相關新聞

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，...

台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面...

台股總開戶數創高

臺灣證券交易所昨（2）日公布，台股元月新開戶數激增9.13萬人，為2021年3月公布數據以來單月最大增數，總開戶人數達1...

勞動基金再釋500億活水…遴選委外代操 前十大持股公布

勞動基金運用局昨（2）日表示，今年預計將再遴選委外代操國內股市約500億元，與往年大致相當，換言之，將有500億元資金活...

MSCI新興市場權重 台股首度超車大陸

彭博彙編數據顯示，台灣在MSCI新興市場股票指數中的權重已攀升至21.06％，自2007年7月以來首次超越中國大陸的20...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。