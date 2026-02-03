快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年「鄭習會」

寒流要來了？他指7日開始氣溫溜滑梯 這4天降幅最劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

SpaceX供應鏈 有看頭

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

全球首富馬斯克旗下的SpaceX計劃發射100萬顆衛星，震撼全球，法人解讀，太空衛星應用將從寬頻通訊，正式跨向太空AIDC及太空太陽能，昇達科（3491）、啓碁等供應鏈受矚目。

昇達科近期進入處置，但受惠SpaceX重大計畫激勵，在大盤重挫時，股價仍持續上揚，漲70元，收1,165元，興櫃低軌衛星概念股鐳洋漲幅逾18%，上漲27.02元，興櫃參考價來到145.5元，明泰及仲琦分別上漲0.65元及0.45元，啓碁早盤上漲，股價最高來到197.5元，終場下跌2元，收183元。

目前SpaceX（太空探索技術）共有9,500顆衛星在軌營運，占全球在軌營運衛星65%，近期創辦人暨執行長馬斯克除積極安排SpaceX的IPO計畫，且持續擴大太空衛星布局。

這次馬斯克計劃更瘋狂，為了要在太空建置太空AIDC，SpaceX已經向美國聯邦通信委員會（FCC）提出申請，要部署多達100萬顆衛星，目的是建構「太空軌道數據中心系統（Orbital Data Center system）」。

SpaceX在計劃書中寫著，規劃提供前所未有的運算能力，以支援全球數十億用戶對AI推理及相關應用的龐大需求，更要利用太空無盡的太陽能與自然散熱優勢，解決地球數據中心面臨電力短缺與散熱挑戰。

近期SpaceX擴大對台下單，高層低調來台，市場臆測主要拜訪昇達科及華通等重要供應鏈。

昇達科僅表示，近期兩大客戶均擴大下單，且今年上半年接單待接獲金額達18億元，並觀察主要低軌客戶已積極開發下一代衛星，將採用多個頻譜增加傳輸頻寬，因此使用元件數將增加，衛星內產值將提升，衛星數也因採用大型火箭運載而增加發射數量，衛星發射數及傳輸頻寬需求增加，地面站Gateway建置將大幅成長。

太空 SpaceX 昇達科

延伸閱讀

美解密文件打臉馬斯克！曾問淫魔富豪「哪晚趴踢最瘋、想鬆一下」

不再只是生母？馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

馬斯克捐款 修補川普關係 助力在期中選舉勝出

相關新聞

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，...

台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面...

台股總開戶數創高

臺灣證券交易所昨（2）日公布，台股元月新開戶數激增9.13萬人，為2021年3月公布數據以來單月最大增數，總開戶人數達1...

勞動基金再釋500億活水…遴選委外代操 前十大持股公布

勞動基金運用局昨（2）日表示，今年預計將再遴選委外代操國內股市約500億元，與往年大致相當，換言之，將有500億元資金活...

MSCI新興市場權重 台股首度超車大陸

彭博彙編數據顯示，台灣在MSCI新興市場股票指數中的權重已攀升至21.06％，自2007年7月以來首次超越中國大陸的20...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。