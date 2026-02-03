快訊

創意題材護體 外資按讚

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股連三跌，昨（2）日19大類股全盤盡墨，電子股也大跌1.31%，表現相當弱勢。不過盤面上，仍有不少利基題材股逆勢走強，如創意（3443）即在外資大和資本、花旗、摩根士丹利（大摩）等聯手按讚下，股價逆勢收漲2.48%。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻指出，創意今年仍將是極具前景的一年，除因已取得主要客戶的次世代Arm架構CPU設計案外，也正與一家北美汽車客戶洽談次世代晶片專案，預期營收成長動能可望延續至2028年或更久，因此給予「優於大盤」評等，目標價3,288元不變。

其中，在次世代Arm架構CPU設計案方面，詹家鴻認為該設計案很可能是下一代谷歌CPU與微軟Cobalt，將成為2027年後的重要成長動能；而三大車用客戶相關營收貢獻可望於今年底開始顯現，並於2027年加速放量。

大和資本亞洲科技研究部門主管徐禕成則認為，創意今年強勁的開局已獲得確認，主要是AI客戶基礎擴大，在雲端AI CPU與加速器需求強勁下，足以抵銷可能趨緩的加密貨幣業務，且Turnkey營收年成長幅度可望達60%水準。

徐禕成上調創意2026-2027年每股稅後純益（EPS）各6%、12%，並認為今年強勁的獲利年增表現將支撐較高的估值水準，因此建議「買進」，目標價由2,450元上調至2,920元，調幅19.1%。

花旗半導體產業分析師陳佳儀則指出，儘管先進製程晶圓代工、封裝與基板等仍相當吃緊，但在台積電的支持及大型CSP客戶的後援下，創意已提前確保大部分產能，並與客戶及供應鏈規劃2027年的產能配置，訂單能見度相當明確。

由於3奈米CPU專案動能持續向上，及來自美國、中國大陸與歐洲車用客戶的新催化因素帶動，預期創意今年Turnkey業務營收將維持強勁成長，並確認已成功取得次世代CSP CPU專案。因此陳佳儀建議「買進」創意，目標價維持2,725元不變。

台股震盪 國家隊救援…法人：後市不悲觀

「華許效應」衝擊全球投資市場，昨（2）日台北股匯雙殺，外資大動作賣超480億元，加權指數盤中一度重挫703點，回測月線，...

台股布局 盯四止跌訊號

台股連吞三根黑K，昨（2）日盤中一度跌破月線，所幸終場守住月線。法人認為，研判此波為技術面及籌碼面的雙重修正，並非基本面...

台股總開戶數創高

臺灣證券交易所昨（2）日公布，台股元月新開戶數激增9.13萬人，為2021年3月公布數據以來單月最大增數，總開戶人數達1...

勞動基金再釋500億活水…遴選委外代操 前十大持股公布

勞動基金運用局昨（2）日表示，今年預計將再遴選委外代操國內股市約500億元，與往年大致相當，換言之，將有500億元資金活...

MSCI新興市場權重 台股首度超車大陸

彭博彙編數據顯示，台灣在MSCI新興市場股票指數中的權重已攀升至21.06％，自2007年7月以來首次超越中國大陸的20...

就市論勢／散熱模組、觀光、運輸 聚焦

雲端服務供應商（CSP）資本支出方向受到市場關注。多數研究機構預估，2026~2027年微軟、Google、Amazon仍將維持高強度AI基礎建設投資，AI伺服器出貨年增率有望維持40%左右。

