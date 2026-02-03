快訊

12檔法人鎖碼股 領漲抗跌

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股受美元急升及封關前賣壓出籠影響，近日盤面氛圍轉趨保守。專家認為，短線操作難度偏高，宜選股不選市，建議優先關注中鋼（2002）、健鼎等具法人籌碼優勢，且中長期技術指標偏多個股，後市可望領漲抗跌。

凱基投顧分析，大盤三日內急跌1,637點，失守短期均線，強勢人氣指標記憶體族群重挫更衝擊多頭信心，若回測月線無法止穩，整理時間恐將拉長，隨農曆年封關進入倒數計時，市場獲利賣壓與避險情緒高漲，近期操作需嚴格善設停損停利點。

台新投顧副總經理黃文清表示，美國總統川普提名華許為下任美聯準會（Fed）主席，市場對未來降息預期降溫，帶動美元指數轉強，全球金融市場劇烈波動，台股短期修正風險高，研判後市展望正向、法人鎖碼，且中長期技術指標偏多個股，較有機會脫穎而出。

篩選法人今年來買超逾1,000張，且符合周KD、月KD均黃金交叉，及周MACD柱狀體翻紅的中長多格局代表個股，包括中鋼、高力、健鼎、增你強、精剛、春源、青雲、亞德客-KY、雍智科技、統新、東典光電、生華科等，主要分布於光通訊、產業景氣落底等族群。

美國、中國大陸熱軋價格近期逐步墊高，中鋼已感受客戶回補庫存需求浮現，熱軋流通價格有所提升，由於對等關稅調降至15%，有望帶動國內機械、工具機、汽車零組件等產業訂單回溫，法人看好第1季出貨量有望往預期上緣邁進，昨日股價漲1.6%收21.1元，帶動精剛、春源等同步收高。

亞德客-KY元月接單創新高，受惠大陸刺激政策及新產品效應顯現，法人預期氣動元件及線軌營收成長可期，近期接連調升獲利預估及目標價，昨日股價漲2.6%收1,170元，改寫波段高點。

