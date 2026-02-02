台股MSCI新興市場權重超車大陸 法人曝6大關鍵與觀察點

MSCI（明晟）即將於2月11日公布最新季度調整結果，外媒報導截至今年1月底，台灣在「MSCI新興市場指數」中的權重已攀升至21.06％，正式超越中國大陸的20.93％。法人分析，自2007年7月以來，台灣權重首度逆轉超越中國大陸，反映出全球資金流向與產業結構變化的「三大關鍵」與「三大觀察」，市場也普遍預期台股權重本次可望進一步「調升」。

統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧副總經理黃國偉等指出，台灣權重能超車，主要歸功於產業結構的優勢、國際資金的流向變化，總結有三大關鍵：一、AI供應鏈地位：受惠於AI概念股強勁表現，台企扮演不可或缺的角色，帶動台股市值飆升。相較之下，中國大陸因消費疲軟呈現「雙速經濟」（Two-Speed Economy）落差，權重因而受壓。

二、市場資金「去中國化」：由於中國大陸存在外匯管制及投資限制，MSCI在評價時會考量市場流動比率；在國際資金避開中國大陸市場的趨勢下，台股的流動性與開放性使其重要性與日俱增。

三、產業屬性差異：台股以高科技產業為主軸，而中國大陸仍以金融及傳統產業為重。其餘新興市場如南非、巴西、印度則多以原物料為主，在全球追求科技成長的背景下，台股更具吸引力。

法人也提醒，雖然權重超越中國大陸具備強烈的「象徵意義」，但實質影響也有三大觀察點：一、中長期指標意義更大。權重的變動通常是循序漸進的，上季或上上季兩者權重已相當接近。此次超越反映的是「產業趨勢」的認可，而非短期內會有海量資金瞬間從其他新興市場轉入台股。

二、被動與主動資金的拉鋸：權重提升後，追蹤指數的被動式基金（如ETF）理論上將更積極加碼台股。然而，外資在2020年至2025年間已持續減碼台股約3.1兆元，意味著部分主動型操作資金，因漲幅已大而選擇獲利了結。（但外資整體持有市值仍隨著台股上漲而增加）

三、台股結構轉向內資主導：儘管權重增加有助於外資看重，但近年台股表現主要仍看內資資金的動向，在外資連年賣超的背景下，內資帶動台股持續上攻，為屢創歷史新高的主力。