台股三個交易日高低點震盪逾1600點 金管會這樣說

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
金管會表示，以企業體質與獲利能力來觀察，並未明顯轉弱，加上信用交易整戶擔保維持率為185.9%，處相對高檔，較不用擔心台股下跌時會有維持率不足的問題。 圖／本報資料照片
台股三個交易日高低點震盪逾1,600點，引發賣壓。台股2日收盤下跌439.72點，跌幅1.37%，終場摜破10日線，以31,624.03點作收，成交量7,404億元，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超535.36億元。金管會證期局指出，以企業體質、獲利能力與擔保維持率等數據觀察，台股基本面仍穩健。

亞股2日全面下挫，台股跌幅1.37%居中段班。根據金管會證期局統計，截至2日下午13時30分，主要亞股表現同步疲弱，韓國重挫4.81%，日本下跌1.03%，新加坡下跌0.59%，香港下跌2.79%，上海下跌1.69%。

觀察上市櫃公司的基本面，證期局指出，截至2025年12月底，上市櫃企業整體本益比約23.22倍，現金殖利率達2.29% (加計股票股利為2.36%)，國內上市櫃公司截至2025年12月底累計營收約49.57兆元，較2024年同期成長13.78%。另在市場槓桿風險方面，截至今年1月30日，信用交易整戶擔保維持率為185.9%，仍維持在安全標準。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，以企業體質與獲利能力來觀察，並未明顯轉弱，加上信用交易整戶擔保維持率為185.9%，處相對高檔，較不用擔心台股下跌時會有維持率不足的問題，台股整體基本面仍穩健，金管會將密切關注國際情勢及市場發展，維持金融市場穩定。

台股 金管會 亞股 三大法人

相關新聞

外資上周加碼台股逾174億元 除了力積電、外資竟狂買這檔傳產

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超174.82億元，買超力積電（6770）9.3萬張最多，另賣超群創（348...

春燕終於來了！萬綠叢中一點紅 外資買超第一名是中鋼

台股2日受美股期貨指數持續走跌影響，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點，跌幅1.37%，成...

台股三個交易日高低點震盪逾1600點 金管會這樣說

台股三個交易日高低點震盪逾1,600點，引發賣壓。台股2日收盤下跌439.72點，跌幅1.37%，終場摜破10日線，以3...

川普提名華許接掌聯準會 外資單周買超台股5.6億美元最多

美國總通川普提名聯準會（Fed）前理事、偏鷹派的華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席，消息一出衝擊黃金、白銀價...

勞退基金前十大持股揭曉！勞金局：一月收益非常有機會創新高

勞動部勞動基金運用局每半年公布「前十大持股名單」，根據2日公告顯示，新制勞退基金截至2025年底，護國神山台積電（233...

台股收跌439點…法人：封關前賣壓湧現、觀察月線支撐

台股今天持續回檔修正，台積電今天盤中跌30元，台股最低達31359.95點，下跌703.8點，隨後跌勢收斂，收盤跌439...

