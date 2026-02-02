台股三個交易日高低點震盪逾1600點 金管會這樣說

台股三個交易日高低點震盪逾1,600點，引發賣壓。台股2日收盤下跌439.72點，跌幅1.37%，終場摜破10日線，以31,624.03點作收，成交量7,404億元，三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超535.36億元。金管會證期局指出，以企業體質、獲利能力與擔保維持率等數據觀察，台股基本面仍穩健。

亞股2日全面下挫，台股跌幅1.37%居中段班。根據金管會證期局統計，截至2日下午13時30分，主要亞股表現同步疲弱，韓國重挫4.81%，日本下跌1.03%，新加坡下跌0.59%，香港下跌2.79%，上海下跌1.69%。

觀察上市櫃公司的基本面，證期局指出，截至2025年12月底，上市櫃企業整體本益比約23.22倍，現金殖利率達2.29% (加計股票股利為2.36%)，國內上市櫃公司截至2025年12月底累計營收約49.57兆元，較2024年同期成長13.78%。另在市場槓桿風險方面，截至今年1月30日，信用交易整戶擔保維持率為185.9%，仍維持在安全標準。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，以企業體質與獲利能力來觀察，並未明顯轉弱，加上信用交易整戶擔保維持率為185.9%，處相對高檔，較不用擔心台股下跌時會有維持率不足的問題，台股整體基本面仍穩健，金管會將密切關注國際情勢及市場發展，維持金融市場穩定。