春燕終於來了！萬綠叢中一點紅 外資買超第一名是中鋼

台股2日受美股期貨指數持續走跌影響，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點，跌幅1.37%，成交量7,404億元。觀察成交量前十名中，力積電（6770）、華新（1605）、華邦電（2344）都摜入跌停板，且下跌家數多於上漲家數，只有宏碁（2353）漲勢最強，上漲逾8%，而中鋼（2002）獲外資大買逾3.9萬張，上漲1.69%。成交值前十名中，僅華通（2313）收紅，記憶體族群南亞科（2408）、群聯（8299）等都跌停。

以成交量來看，今日跌多漲少，有上漲的個股只有元晶（6443）、宏碁和中鋼。具備不銹鋼漲價題材的華新也殺至跌停板，收39.15元，不過中鋼逆勢上漲，收21.1元，漲幅1.69%。宏碁漲勢最為強勁，大漲8.37%，也是黃仁勳兆元宴中股價表現最為強勢者。

成交值部分，台積電（2330）收1,765元，下跌0.56%，南亞科、華邦電、力積電、群聯都進榜，但股價都重挫至跌停板。唯一收紅的華通上漲1.78%，收172元。

觀察今日外資買賣超，外資買超中鋼3.9萬張，為買超第一名，為中鋼今日逆勢收紅重要功臣；記憶體則只買超旺宏（2337）和力成（6239），買超旺宏1.2萬張。聯電（2303）今日雖收跌，但外資仍持續買進逾7,000張。

中國大陸去年粗鋼產量年減4.4%，供需結構持續改善，寶武、鞍本等鋼廠三月板材每公噸均調漲人民幣100元、約14美元，亞洲鋼廠出口報價穩步上漲，國際鋼市自谷底回升態勢確立。

中鋼2日開出3月盤價，七大類鋼品每公噸全部調漲500元，中下游鋼廠內外銷報價有望調高。中鋼指出，終端需求漸次釋出，價量結構明顯改善，下游供應鏈紛積極回補庫存，為順應國際行情走勢並反映煉鋼成本上漲壓力，3月月盤產品全面調漲。

今日成交量前十名分別為群創（3481）、力積電、旺宏、元晶、宏碁、元大台灣50（0050）、聯電、中鋼、華新、華邦電。成交值前十名分別為台積電、欣興（3037）、南亞科、旺宏、華通、華邦電、力積電、群聯、元大台灣50、聯發科（2454）。