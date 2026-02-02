川普提名華許接掌聯準會 外資單周買超台股5.6億美元最多

美國總通川普提名聯準會（Fed）前理事、偏鷹派的華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席，消息一出衝擊黃金、白銀價格重挫，進一步拖累美國四大指數表現。中國信託投信表示，觀察上周資金流，新興亞洲上周淨流出11.3億美元，外資買賣超互見。其中，韓國遭外資拋售10.4億美元最重，外資同步賣超印尼8.3億美元、賣超越南0.6億美元。另一方面，台股獲外資買超5.6億美元最多，菲律賓、印度、泰國也呈現買超，金額在0.9億美元至1.3億美元不等。

指數漲跌方面，中國信託投信指出，亞股上周同樣漲跌互見，漲幅最強市場仍在南韓，單周漲幅4.7%，今年來漲幅已達19.56%，而泰國、印度雙雙上漲0.9%、台股小漲0.3%。另一方面，印尼跌幅6.9%最重、越南下跌2.2%、菲律賓小跌0.1%，新興亞股整體漲幅為2%。

美國市場觀察，中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，川普上周五宣布提名華許（Kevin Warsh）擔任下任主席，他過去在通膨立場以鷹派聞名，不過，他近期表示贊同放鬆銀行監管，特別是近期提到聯準會金融監理方式為銀行帶來過高的法遵成本，不利於中小銀行，預期華許在參議院通過該任命前將謹言慎行，避免引發金融市場大幅波動，特別是QE政策的立場。

羅世明指出，最新經濟數據，美國12月PPI年增3%、核心PPI年增3.3%，雙雙超出市場預期，服務價格持續推升，部分企業正將進口原物料的高關稅成本轉嫁至消費者，在通膨數據偏熱的情況下，市場預期聯準會短期內將按兵不動。

羅世明認為，今年在總體經濟擴張、企業獲利成長及貨幣政策寬鬆下，全球成熟市場股債維持樂觀，投資策略可持續偏多。不過，短線市場面臨價格過熱的技術性修正風險、川普政策的不確定性、地緣政治風險等，年前震盪加劇，投資人留意資金控管，或透過多重資產配置，納入被動式掩護性買權ETF降低波動。

越南市場觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，1月胡志明指數創歷史新高後高檔震盪，短線受政治相關疑慮干擾，以及高檔獲利了結及長假到來的賣壓，越股或許持續震盪，但隨著短線事件消散，預料年後市場將回歸基本面表現。

張晨瑋指出，今年越南在AI領域發展受到市場關注，越南官方表示，今年定位為「加速與突破之年」，也呼應官方GDP成長10%的目標，強調增長須擺脫依賴廉價勞動力與資源開採的舊模式，經濟將轉而由高價值領域，如AI科技、創新及數位所驅動。

例如，Google、ASML已擴大布局越南，前者更計畫引進新產品導入（New Product Introduction, NPI），指推出新電子設備的籌備階段，此階段往往涵蓋產品開發、驗證和優化等流程，普遍涉及更高技術工藝成分。意味下放高技術含量流程，助攻產業升級。

張晨瑋補充，官方同時間也祭出一系列政策利多刺激經濟，財政部長表示，2026至2030年將投入8,500兆越盾（3,300億美元）的資金用於基礎建設投資，較2021至25年周期增加67%，官方也定調10%的GDP增長目標為未來五年周期最主要的精神。越南市場在AI發展、官方政策利多、內需復甦等多重加持下，後續維持偏多看待市場，投資人能持續布局中國信託越南機會基金，掌握長線行情。