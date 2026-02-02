快訊

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

外資上周加碼台股逾174億元 除了力積電、外資竟狂買這檔傳產

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名力積電、第二名為傳產代表的中鋼、第三名聯電。圖／聯合報系資料照片
上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名力積電、第二名為傳產代表的中鋼、第三名聯電。圖／聯合報系資料照片

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超174.82億元，買超力積電（6770）9.3萬張最多，另賣超群創（3481）7.66萬張最多。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名力積電買超9.3萬張、第二名為傳產代表的中鋼（2002）買超9.02萬張、第三名聯電（2303）買超7.56萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名群創賣超7.66萬張、第二名華邦電（2344）賣超5.11萬張、第三名宏碁（2353）賣超4.86萬張。

證交所表示，上周（1/26~1/30）外資在集中市場總買超金額為174.82億元，另統計自今年初至1月30日止，外資累計買超金額為87.71億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為50兆5,232.9億元新台幣，占全體上市股票市值的48.36%，較1月23日的50兆3,817.1億元新台幣，增加1,415.8億元。

外資 力積 中鋼 聯電 新台幣 群創 股票

延伸閱讀

終等到台股首檔「不配息再投入」！柴鼠兄弟：009816一開始就頂規經保費優惠

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

台股元月開戶數飆新高 年齡卻呈「老進少退」：季節性移轉＋超高齡化

2026春節封關怎麼看？ 兩大美股觀察重點與關鍵指數

相關新聞

外資上周加碼台股逾174億元 除了力積電、外資竟狂買這檔傳產

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超174.82億元，買超力積電（6770）9.3萬張最多，另賣超群創（348...

台股收跌439點…法人：封關前賣壓湧現、觀察月線支撐

台股今天持續回檔修正，台積電今天盤中跌30元，台股最低達31359.95點，下跌703.8點，隨後跌勢收斂，收盤跌439...

自營跟外資大砍 台股下跌439.72點、三大法人賣超535億元

美股期貨指數持續下跌，標普500和那斯達克100期貨盤中都下跌逾1%，台股2日也同樣下挫，下跌439.72點，收在31,...

台股下跌439點收31,624點連三黑 台積電跌10元收1,765元

台股2日收盤下跌439.72點，終場以31,624.03點作收，成交量7,404億元；台股日K線連三黑，跌破均線。台積電...

春燕終於來了！萬綠叢中一點紅 外資買超第一名是中鋼

台股2日受美股期貨指數持續走跌影響，下跌439.72點，收在31,624.03點，失守32,000點，跌幅1.37%，成...

川普提名華許接掌聯準會 外資單周買超台股5.6億美元最多

美國總通川普提名聯準會（Fed）前理事、偏鷹派的華許（Kevin Warsh）為下任聯準會主席，消息一出衝擊黃金、白銀價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。