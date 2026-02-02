外資上周加碼台股逾174億元 除了力積電、外資竟狂買這檔傳產

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超174.82億元，買超力積電（6770）9.3萬張最多，另賣超群創（3481）7.66萬張最多。

就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名力積電買超9.3萬張、第二名為傳產代表的中鋼（2002）買超9.02萬張、第三名聯電（2303）買超7.56萬張。

上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司：第一名群創賣超7.66萬張、第二名華邦電（2344）賣超5.11萬張、第三名宏碁（2353）賣超4.86萬張。

證交所表示，上周（1/26~1/30）外資在集中市場總買超金額為174.82億元，另統計自今年初至1月30日止，外資累計買超金額為87.71億元。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為50兆5,232.9億元新台幣，占全體上市股票市值的48.36%，較1月23日的50兆3,817.1億元新台幣，增加1,415.8億元。