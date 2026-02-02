華星光自結12月淨賺0.76億元 EPS 0.55元、年增61.8%
華星光（4979）2日達公布注意交易資訊標準，公布去年12月單月自結獲利，歸屬母公司業主淨利0.76億元，年增61.7%，每股純益0.55元，年增61.8%。去年第3季歸屬母公司業主淨利2.18億元，年增58%，每股純益1.54元，年增57.1%。
法人表示，隨著華星光產能持續擴充，華星光營收將會逐季成長，公司先前也於法說會上表示，今年目標產能較去年再翻一倍，再加上800G新品毛利率較過往有顯著提升，隨著出貨比重增加，將帶動整體毛利率成長，因此法人認為華星光今年營收及獲利成長幅度將會十分可觀。此外，公司也透露，目前客戶群已擴展至三家雲端服務廠（CSP），能夠降低過往客戶過於集中帶來的風險，且400G與800G的ZR產品多為獨家代工，市占率預估超過50％。
